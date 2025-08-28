「和食さと」は8月28日、松茸料理とサーモン料理の120分食べ放題コース(5,379円～)を全店で販売する。

松茸料理とサーモン料理が食べ放題

今回実施する食べ放題では、松茸を使用した「松茸ご飯」や「松茸手巻き寿司」「松茸入り茶碗蒸し」などが登場。また、身がしまり、程よい脂ノリが特長の「青森県産サーモン」を使用した「サーモンのお造り」や「サーモンのっけ寿司」「ミニサーモン丼」などのサーモンを堪能できる逸品料理も食べ放題となる。

同店の食べ放題は、しゃぶしゃぶ、すき焼き、さと式焼肉が120分食べ放題の3つのコースを用意している。中でも人気の「さとしゃぶ牛&豚プレミアムコース」では、しゃぶしゃぶの食べ放題に加え、まぐろにぎり、サーモンにぎり以外に、炙ったモッツァレラチーズの香ばしさを楽しめる「炙りチーズ寿司」も提供される。その他にも、鶏軟骨の唐揚げや、とろ～りチーズのピザフォカッチャ、自分で作る「ソフトクリーム」もソースやトッピングを自由に選んで楽しめる。提供される食べ放題の料理は、鍋食材や寿司などの一品料理を含めて約115品となる。

松茸料理とサーモン料理の食べ放題提供期間は8月28日～10月15日まで。料金は、「さとしゃぶ・さとすき 松茸料理とサーモン料理&牛&豚 食べ放題コース」が大人1名5,379円、「さと式焼肉 松茸料理とサーモン料理&牛&豚 食べ放題コース」は大人1名5,819円となっている。各コース共通で、シニア(65歳以上)は大人価格より220円引き、小学生は大人価格の半額、小学生未満は658円、3歳以下は無料となる。