パスタ専門店「ジョリーパスタ」は9月11日より、「マロンフェア」として秋限定のドルチェ3品を販売している。

マロンフェアでは、豊かな風味が特長のイタリア栗を使用したマロンペーストや、マロンジェラートなどを使用したドルチェ「しぼりたてモンブランパフェ」「グラスドルチェ マロン」「～オリーブオイル香る～ しぼりたてモンブランのハニートースト」の3品が登場。

「しぼりたてモンブランパフェ」は、イタリア産の栗を使用したマロンペーストを、たっぷりとしぼったパフェ。マロンペーストの豊かな風味や渋皮栗の上品な甘みを、ひんやり爽やかなバニラジェラートが引き立てている。ザクザクのチョコフレークや、ビターキャラメルソースを合わせたプルプル食感のコーヒーゼリーなどを重ね、食感の変化も楽しいパフェに仕立てられている。価格は869円。

「グラスドルチェ マロン」は、マロングラッセが練り込まれたマロンジェラートと、渋皮栗、マロンペーストを使用した、栗づくしの一品。北海道産マスカルポーネ入りのパンナコッタはミルキーな味わいで、濃厚なマロンペーストやマロンジェラート、ビターキャラメルソースと好相性。食後にぴったりなサイズのグラスドルチェとなっている。価格は462円。

「～オリーブオイル香る～しぼりたてモンブランのハニートースト」は、オリーブオイルとはちみつをしみ込ませてサックリ焼き上げたデニッシュに、マロンジェラートやしぼりたてのマロンペースト、ビターキャラメルソースをトッピングし、仕上げに渋皮栗をのせたハニートースト。価格は649円。