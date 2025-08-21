ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は8月21日より、新商品として「ブラウニーチョコファッジサンデー」などデザート5品を販売している。

「ブラウニーチョコファッジサンデー」は、温かく濃厚な味わいのブラウニーに、バニラアイス、ホイップ、ミックスナッツをのせたサンデー。別添えの温かいチョコソースをかければ、より濃厚な味わいに。温かいブラウニーと冷たいバニラアイスの絶妙なマリアージュを堪能することができる。価格は473円。

また、スッキリとした酸味と爽やかな甘みが特長の「ベリーのヨーグルトサンデー」も新登場。さっぱりとしたヨーグルトに、爽やかな風味のカシスアイスやバニラアイス、国産いちごソースを合わせた、食後にぴったりな一品となっている。価格は363円。

さらに、チョコレートの芳醇な風味を味わえるショコラドリンク「濃厚ホイップショコラドリンク」もラインアップ。ベルギー産チョコレートを使用した濃厚なホイップクリームが贅沢にトッピングされており、仕上げにかけられた深みのある味わいのチョコソースがリッチな味わいと見た目をプラスする。価格は363円。

このほか、甘酸っぱい味わいのカシスアイスが楽しめるアイスクリーム(220円)も2品登場する。なお、デザートメニューを注文すると、プラス150円でドリンクバーを楽しむことができる。