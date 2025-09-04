パスタ専門店「ジョリーパスタ」は9月4日より、オリジナルのカッペリーニを使用した冷製パスタフェア第4弾を開催。新作“冷製カッペリーニ“として、「赤エビといくらの大葉ジェノベーゼ」「海の幸のトマトスープ～ブイヤベース風～」を販売している。

「“冷製カッペリーニ”赤エビといくらの大葉ジェノベーゼ」は、鮮やかなグリーンが目をひく大葉ジェノベーゼのパスタに、ぷりぷりの尾付き赤エビとむきエビ、ぷちぷちと弾けるいくら、細切りのイカをあわせた具沢山なパスタ。

ほど良い塩味でさっぱりとした味わいのジェノベーゼソースは、ひんやり冷たいカッペリーニと相性抜群。フレッシュな大葉の風味とともに、最後の一口まで爽やかに味わうことができる。価格は1,639円。

「“冷製カッペリーニ”海の幸のトマトスープ～ブイヤベース風～」は、魚介をつかったスープ“ブイヤベース”を冷製パスタにアレンジした一皿。

有頭エビ、ムール貝、アサリ、イカなど、海の幸が贅沢に盛り付けられており、魚介と一緒に、人参、玉ねぎ、セロリなどをじっくり煮込んで仕上げたスープは、香り高く奥深い味わいに。サフランがほんのり香る、具材の旨みたっぷりの冷製スープパスタを楽しむことができる。価格は1,309円。

なお、6月の販売開始以来好評の「“冷製カッペリーニ”炙り明太子とヤリイカ・エビの明太子ソース」も、引き続きラインアップ。明太子ソースの冷製カッペリーニに、炙り明太子、明太子ソース、むきエビ、細切りのヤリイカをのせた一皿となっている。価格は1,199円。