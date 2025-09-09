ロッテは、「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、サンリオのキャラクター「クロミ」とコラボした「クロミ×コアラのマーチ」を、9月8日正午よりロッテオンラインショップにて発売する。

本商品は、クロミのアートをあしらった特別デザインのパッケージ全10種類で登場する。1セット10箱入りで、それぞれに「コアラのマーチ ミニパック」を2袋ずつ封入。さらに、ここでしか手に入らないオリジナルのクリアファイルも付属する。

販売期間は2025年9月8日正午～9月21日23時59分までで、数量限定のため予定数に達し次第受付終了となる。価格は送料込みで3,980円。

また、クロミのデザインが施された専用フレームで、写真やメッセージを入れて世界にひとつだけのオリジナルコアラのマーチを作ることができる「オリジナルコアラのマーチ クロミ限定フレーム」も同日より発売が決定した。

クロミ デザインのオリジナルコアラのマーチフレーム 全2種

デザインは全2種類で、同じデザインが10箱で1セットになっている。価格は3,240円(送料別)。発売はおなじくロッテオンラインショップにて行われる。

(c) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648

(c)L/KMP