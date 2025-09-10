「全員扶養に入れたいくらい好きになりました」　すがちゃん、鈴木愛理や八木勇征らにドラマ出演の緊張を解いてもらう

お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1が、テレビ東京のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)に出演する。

愛衣の推し友達役

2023年10月に放送され、「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。『推しが上司になりまして フルスロットル』では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーを描く。

アパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛衣役を演じるのは、鈴木愛理。愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室/高代旬役を八木勇征(FANTASTICS)が演じる。

そして、旬のマネージャー・薄井武尊役をすがちゃん最高No.1が演じることが決定した。すがちゃんのコメントは以下の通り。

すがちゃん最高No.1コメント

ドラマ自体ほとんど経験がなくて、せっかく呼んでいただいたなら「こりゃぶちかますしかないじゃない」と息巻いて、撮影前の衣装合わせの時にはボケて明るく振る舞っていましたが、本番当日緊張してめちゃくちゃ暗くなってしまいました。ただ撮影が進むにつれて、鈴木愛理さんや八木勇征さん、スタッフの皆さんが緊張を解いてくださり、全員扶養に入れたいくらい好きになりました。今回八木勇征さん演じる旬のマネージャー役なので、「どうにか自分のイケメンレベルを下げないと作品がブレる。なんとか八木くんを立たせなければ。」と思っていましたが、いざ撮影が始まると八木くんの美しさは立たせなくても独り立ちしていたので、そこの心配をする必要は全く無くて良かったです。最高の作品に携われて普段の移動が徒歩からスキップになりましたので、是非みなさんご覧ください。

