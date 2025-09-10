ドラマの仕事は苦手で断っていた加藤茶、鈴木愛理主演ドラマに出演決定「この役は…」

ザ・ドリフターズの加藤茶が、テレビ東京のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)に出演する。

TAKASHIROの社長・高代慶太郎役

2023年10月に放送され、「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。『推しが上司になりまして フルスロットル』では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーを描く。

アパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛衣役を演じるのは、鈴木愛理。愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室/高代旬役を八木勇征(FANTASTICS)が演じる。

そして、加藤茶が、TAKASHIROの社長・高代慶太郎役を演じることが決定した。加藤のコメントは以下の通り。

加藤茶コメント

この役は加藤茶さんに合わせて書いた役ですので、是非加藤さんにやって欲しいと言われ引き受けてしまいました。ドラマの仕事は苦手なので、断っていたんです。不安な気持ちで現場に入ると、鈴木愛理ちゃんがとっても明るく陽気で、楽しい雰囲気を、作っている現場なのです。気持ちが楽になり自然と現場に入れました。この雰囲気が視聴者の皆様に届くといいなと思います。おいらの役は大会社の社長さん、仕事場では威厳のある役なんですが、威厳が全然ないので、お茶目な爺ちゃんで楽しんで頂けたら有り難いです。

