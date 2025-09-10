日本マクドナルドは9月17日から、「プリプリエビプリオ」(単品290円～)と、夜マック限定「食べくらべポテナゲ」(大620円～、特大980円～)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。

「プリプリエビプリオ」が今年も登場

プリプリエビプリオが今年も期間限定で登場する。プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつき感のある味わいに仕立てた商品。ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てる。ひとくちサイズ5ピース入りで、今年はランダムでハート型のエビプリオが入っている(ハート型は全ての商品に入っているわけではない)。

プリプリエビプリオ入り「ポテナゲ」も

さらに、夕方5時からの夜マック限定で、今だけの食べくらべセットとして、プリプリエビプリオが入った、食べくらべポテナゲも登場する。

食べくらべポテナゲ大は、マックフライポテト(L)1個、チキンマックナゲット5ピースにプリプリエビプリオ5ピースが入ったセットで、単品での合計価格と比べて340円以上お得。食べくらべポテナゲ特大は、マックフライポテト(L)2個、チキンマックナゲット10ピースにプリプリエビプリオ5ピースが入っており、単品での合計価格と比べて650円以上お得になっている。

岡田准一さんが「プリプリ＝エビプリ王」に

9月16日から放映する新TVCMでは、岡田准一さんが「プリプリ＝エビプリ王」として再登場する。今年は「プリプリ＝プリンセス」が新たに登場し、"運が良ければ出会えるハートのエビプリオ"を手に永遠を誓うラブストーリーとなっている。

新TVCM プリプリエビプリオ「ハート当たる」篇