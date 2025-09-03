ハンバーガーショップ「ロッテリア」は9月3日より、秋の風物詩「半熟月見バーガーフェア」を開催。「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」を含む新商品4品を、期間限定で販売する。

「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100%のパティと、月をイメージしたとろ～り半熟風たまごを、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ月見バーガー。

また、3種類の醤油をベースに生姜やニンニクなどの香味野菜を使用し、風味豊かでキレのある味わいに仕上げられた特製香味ソースと、爽やかな風味が特長のゆずマヨもプラス。とろ〜り濃厚なチーズバーガーでありながら、さっぱりとした和風の味わいを楽しむことができる。価格は590円。

また、洋風の月見バーガー「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」も登場。牛肉100%のパティに、とろ～り半熟風たまごと、赤ワインの深いコクが特長の特製デミグラスソース、トリュフ薫るマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、とろ～りチーズソースなどとともにふんわりもっちり食感のバンズでサンド。一口食べるとトリュフの芳醇な香りが口いっぱいに広がる、贅沢な洋風バーガーに仕上げられている。価格は590円。

さらに、プリプリサクサク食感のエビパティをサンドした「和風半熟月見 エビバーガー」(590円)や、ハンバーグパティをサンドした「和風半熟月見 てりやきバーガー」(520円)もラインアップされている。

いずれも10月上旬まで、一部店舗を除く全国の「ロッテリア」で販売される。