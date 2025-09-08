ビーケージャパンホールディングスは、9月5日より、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で新発売した。

インフェルノ ザ・ワンパウンダー

バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを堪能してもらうため、ビーフ4枚を使用した"ワンパウンダーシリーズ"を展開している。

2025年の"ワンパウンダーシリーズ"第3弾として、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」(単品2,090円、セット2,390円)を新発売した。

インフェルノ ザ・ワンパウンダー

「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズスライス4枚を重ね、クリーミーなマヨソースに唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、総カロリー1,390kcal、総重量453gの旨さと辛さがクセになる超大型バーガー。

また発売を記念し、「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を購入した人へ「オリジナルステッカー」を数量限定で提供する。

注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめとのこと。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供する。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることが出来る。