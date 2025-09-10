元プロ野球選手の槙原寛己氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。入団直後の高橋由伸氏に「俺らからは声をかけられない」と思っていた理由を語った。

高橋由伸氏

槙原寛己氏が「どっちかといったら、俺もこう見えても人見知りなところが。ちょっとシャイな部分があるから」と自己分析すると、高橋尚成氏は「そうですよね」とうなずきつつ、「だって、僕が初めてマキさんと会ったとき、羽田空港だったんですよ。すげえ怖い人だなと思ったもん」と回想。「ぶすーっとしてるから。『ドラフト1位で入りました、高橋尚成です』って言ったら、(少しだけ見て)『あっ』みたいな感じで」と打ち明けた。

また、由伸氏が「俺、初めてのマキさんの会話は覚えてないわ。たぶん、大した会話をしてくれなかったんだと思う」と記憶をたどると、「いやいや。『君が慶應大学の由伸くんか。期待してるぞ』って(笑)」と冗談めかして、笑いを誘う槙原氏。

それに由伸氏と尚成氏が「絶対にない!」とツッコミを入れると、槙原氏は「ヒサはどっちかというと、触りやすい感じだったけど、由伸は最初からもろレギュラーになってたから。誘って、連れていっても、もしかしたら迷惑かけんじゃないかと思うじゃない? 例えば、女性関係とかがあったりしたら、由伸に迷惑がかかるから、俺らからは声をかけられないなと思ってたよ」と振り返っていた。