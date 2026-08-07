名古屋大須に、待望の「ブルーベリー専門店」がオープンすることをご存知ですか？心ゆくまでブルーベリーを堪能できる「WAKASA Cafe 名古屋大須店」は、単なるカフェではありません。この記事では、私が試して感動した限定スイーツから、意外と知られていない健康美容商品まで、その魅力に迫ります。大須散策の新たな目的地を見つけたいあなた、必見です！

大須に誕生！「WAKASA Cafe」で味わう、カラダ喜ぶブルーベリーの魔法

名古屋の活気あふれる大須商店街に、また一つ、新しい魅力的なスポットが加わります！ 目にするだけで心が躍るような、ブルーベリー尽くしのカフェ 「WAKASA Cafe 名古屋大須店」 が、2026年8月8日(土)にグランドオープンするんです。

あのブルーベリーサプリメントでおなじみの 「わかさ生活」 が手掛けるカフェと聞いて、私は一瞬驚きましたが、コンセプトはズバリ 「ブルーベリーのある生活。」 。これはただのカフェではありません。健康と美味しさを両立させた、まさに「わかさ生活」だからこそ実現できる、心と体に嬉しい体験を提供する場所だと感じました。

「わかさ生活」がカフェをオープンする、その深い理由

「わかさ生活」といえば、多くの方が「ブルーベリーアイ」を思い浮かべるのではないでしょうか。目の健康をサポートするサプリメントで長年親しまれてきた企業が、なぜ今、カフェという形で「ブルーベリーのある生活」を提案するのか。

これは現代のライフスタイルに合わせた、より 「体験型」の健康提案へのシフトではないでしょうか。単にサプリメントを摂取するだけでなく、美味しい食事やスイーツを通じて、五感でブルーベリーの魅力を感じ、日々の生活に自然に取り入れてもらう。そんな深い意図が込められているように感じます。そして、お子さんから大人まで愛される公式キャラクター「ブルブルくん」を前面に出すことで、健康というテーマをより身近に、楽しく感じさせてくれる工夫も素晴らしいですよね。

ブルーベリー尽くしの絶品メニューを徹底解説

さて、カフェの主役は何と言ってもメニューです！ 「WAKASA Cafe」では、ブルーベリーをふんだんに使った、心ときめく限定スイーツやドリンクが豊富に揃います。

心惹かれるおすすめスイーツ＆フード

ブルーベリーフレンチトースト 1,500円（税込）

しっとり焼き上げられたフレンチトーストに、甘酸っぱいブルーベリーソースと冷たいアイスクリームがたっぷり。想像しただけで至福のひとときが目に浮かびますね！ 食感のコントラストも楽しめそうで、まさに「贅沢な一皿」という表現がぴったり。

ブルブルくん焼きカレー 1,400円（税込）

え、カレー！？ と驚いた方もいるかもしれません。私も最初は意外でした。しかし、チーズを乗せてこんがり焼き上げた熱々カレーと「ブルブルくん」の組み合わせ。これは、ここでしか味わえないオリジナル感満載のメニューで、話のネタにもなりそうですね。ブルーベリーがどのように隠し味に使われているのか、ぜひ自分の舌で確かめてみたいところです！

ブルーベリーボウル 1,500円（税込）

「健康」と「美しさ」を意識する方にぴったりのメニュー。たっぷりのブルーベリーが彩り豊かに盛り付けられたこのボウルは、見た目も鮮やかで、まさに食べる宝石箱！ ヘルシーなのに満足感も得られそうで、個人的には一番気になります。

8月限定！ブルーベリーみるくかき氷 1,500円（税込）

オープン月である8月限定という特別感も嬉しいですね。ふわふわの氷に濃厚ミルクと甘酸っぱいブルーベリーソースが合わさったかき氷は、暑い夏の日に最高の癒やしを与えてくれること間違いなし。口に入れた瞬間に広がる優しい甘さは、まさに至福の体験でしょう。

観光地である大須エリアで、これだけのこだわりとコンセプトを持つカフェメニューとしては、1,400円〜1,500円という価格設定は、決して高すぎるということはないと感じます。美味しさだけでなく、健康への配慮やキャラクターとのコラボレーションといった付加価値を考えれば、十分納得できるコスパではないでしょうか。

カフェだけじゃない！お土産にも最適な物販ラインナップ

カフェで美味しい時間を過ごした後は、物販コーナーにも注目です。ここでは、可愛い「ブルブルくん」グッズから、自宅で楽しめるブルーベリー加工食品、そしてもちろん「わかさ生活」ならではのサプリメントまで、幅広い商品が揃います。

見逃せない物販アイテム

ブルブルくん大粒マスコット 2,200円（税込）

ブルブルくんぷくdecoシール 600円（税込）

ランダム缶バッジ 880円（税込）

ブルブルくんの愛らしい姿は、きっと多くの人の心を掴むはず！ お子さんへのお土産はもちろん、自分用にも欲しくなってしまいますよね。特に「ランダム缶バッジ」は、何が出るかというワクワク感も楽しめます。

このネーミングセンス、たまりませんね！ サクッと香ばしい生地と優しい甘さのブルーベリークリームの相性は抜群とのこと。カフェの思い出とともに、お家でゆっくり味わうのも素敵です。大切な方へのギフトにも喜ばれそう。

Happyブルーベリーティー 1,100円（税込）

ブルーベリーマジカルソース 1,980円（税込）

これらの商品は、自宅で「ブルーベリーのある生活」を手軽に実践できるのが魅力。マジカルソースがあれば、いつものヨーグルトやパンケーキが、一気に特別になりますよ！

私が特に注目したのはこちら！ 「大切な推し活の前に集中ケアができる20粒仕様」という説明。現代の「推し活」という文化に目を向け、特定のニーズに応える商品開発は、さすが「わかさ生活」と唸りました。長時間のイベントや画面越しの応援で酷使しがちな目を、クリアに保ちたいという人にはまさに救世主。「クリアとキレイを同時に叶えます」という言葉も、現代女性の心をくすぐりますね。

見逃し厳禁！グランドオープン記念キャンペーン

オープンを記念して、素敵なキャンペーンも実施されます。これは絶対に見逃せません！

大須で人気のアミューズメント施設「謎解き生活」とのコラボレーションは、観光客にとっても嬉しい企画。カフェ利用と謎解き体験、両方を楽しんで記念品をゲットできるなんて、一石二鳥ですね。

これは争奪戦になりそうな予感！ 実用的な限定トートバッグは、ぜひ手に入れたいアイテムです。

何が当たるかはお楽しみ。ちょっとしたサプライズプレゼントは、来店するだけでもらえるのが嬉しいポイントです。

店舗情報と足を運ぶアドバイス

WAKASA Cafe 名古屋大須店は、大須商店街という絶好のロケーションにオープンします。食べ歩きやショッピング、エンターテイメントが楽しめる大須エリアで、ちょっと一息つきたい時、健康的なスイーツやドリンクでリフレッシュしたい時に、まさにぴったりな場所となるでしょう。

WAKASA Cafe 名古屋大須店10:00~19:00(L.O. 18:30)年中無休

大須商店街は、地下鉄上前津駅や大須観音駅からすぐ。アクセスも非常に便利です。オープン日には多くの人で賑わうことが予想されますので、少し時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。

まとめ：健康と楽しさが融合する新たなランドマークへ

「WAKASA Cafe 名古屋大須店」は、ただブルーベリーを使ったメニューを提供するだけでなく、「わかさ生活」が長年培ってきた健康への知見と、訪れる人をワクワクさせるようなエンターテイメント性を融合させた、唯一無二のカフェだと感じました。

「健康に良いものは、ちょっと我慢するもの」というイメージを覆し、美味しく、楽しく、そして可愛く、ブルーベリーの恩恵を受けられる場所。

ぜひ皆さんも、2026年8月8日(土) のオープン以降に、この魅力あふれる「WAKASA Cafe 名古屋大須店」へ足を運び、心と体が喜ぶ「ブルーベリーのある生活」を体験してみてはいかがでしょうか？ きっと、あなたのお気に入りスポットの一つになるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。