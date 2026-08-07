まさか「GLOBAL WORK」と「Reebok」が、こんなにも美しいコラボレーションを生み出すとは！私も正直、驚きを隠せませんでした。特に注目は、Reebokの名作スニーカー「CLUB C」をモチーフに、テニスカルチャーをモダンに昇華させた、まさに「大人のための」限定コレクション。この記事を読めば、日常に上品な遊び心と快適さを加える全13アイテムの魅力と、その秘められたストーリーがわかりますよ！

名作「CLUB C」が彩る、GLOBAL WORK × Reebokの新たな世界

テニスコートの白熱した試合の興奮、そしてその後のラウンジでくつろぐ優雅な時間――。そんな情景が目に浮かぶような、心ときめくコラボレーションが実現しました。国民的ライフスタイルブランド「GLOBAL WORK（グローバルワーク）」と、スポーツカルチャーのアイコン「Reebok（リーボック）」が初のタッグを組み、テニスカルチャーをモダンに昇華させた限定コレクションを発表。

私が今回特に注目したのは、Reebokが誇る名作スニーカー「CLUB C」をモチーフに、洗練されたアートワークで表現されたアパレルとグッズの数々。スポーティーでありながらも、日常にすっと溶け込む上品さと遊び心が絶妙なバランスで融合している点です。

「THE COURT CLUB」：80年代のテニスクラブが現代に蘇る

今回のコレクションのコンセプトは、その名も「THE COURT CLUB」。1980年代から続く伝統的なテニスクラブで、試合を終えた後に心地よい休息を楽しむ——そんな情景が目に浮かぶようです。GLOBAL WORKが大切にする「親しみやすさ」や「自然体」といったエッセンスに、Reebokが長年培ってきた「レトロ・スポーツヘリテージ」が見事に掛け合わされています。

コレクションの核となるのは、2025年に誕生40周年を迎えるReebokのアイコンスニーカー「CLUB C」。その歴史ある名品からインスピレーションを受け、テニスカルチャーを現代的なグラフィックへと落とし込んでいます。このオリジナルアートワークを手掛けたのは、イラストレーターの西久保佐友里氏。力強いモノクロの筆致で描かれたモダンなイラストは、スポーティーさを抑えつつ、GLOBAL WORKらしい清潔感や、まるで名門クラブ出身のような「プレッピー」な雰囲気を醸し出しています。

モノトーンを基調とした洗練されたカラーリングの中に、さりげないユーモアとリラックス感が漂うラインナップは、まさに大人の日常着にぴったり。ユニセックスで楽しめるアパレルから、遊び心のあるグッズまで、計13型が登場します。

大人が着こなす「THE COURT CLUB」注目のアイテムを徹底解説

それでは、今回のコレクションの中から、私が特に「これは買い！」と感じたアイテムをいくつかピックアップしてご紹介しましょう。

1. ラフなのに品がある！万能「コーチジャケット」

オーバーサイズシルエットが今っぽいコーチジャケット。裏地はメッシュで肌触りも良く、さらに撥水機能も備えているというから驚きです。急な雨でも安心な上、アクティブなシーンでも快適に過ごせます。

何と言っても目を引くのは、バックに大胆にプリントされた描き下ろしイラスト。遊び心あふれるモノクロアートが、シンプルながらも個性的なスタイルを演出してくれます。スポーツ観戦はもちろん、普段使いにも大活躍しそう。こんなに実用性とデザイン性を兼ね備えて9,990円（税込） は、かなり「買い」ではないでしょうか？

2. きれいめを叶えるリラックス感「ワイドスラックス」

「スラックスなのに、こんなに楽でいいの？」と思わず声に出してしまいそうなのが、このワイドスラックス。ウールトラウザーのような上品な見た目ながら、ストレッチが効いていて動きやすく、さらにイージーケア（お手入れ簡単）という優れもの。

ウエストのロゴ入りゴムがスポーティーな抜け感をプラスし、今回のコラボのテーマである「テニスカルチャーの休息」というコンセプトを見事に体現しています。先ほどのコーチジャケットと合わせれば、クリーンで洗練されたセットアップスタイルが完成。価格は6,990円（税込） 。ON/OFF問わず使える汎用性の高さを考えると、コスパの良さは抜群です。

3. 「ダンボール素材」で快適！「スウェットパーカー＆パンツ」

ふっくらとした軽さが特徴のダンボール素材を使用したスウェットは、まさにルームウェアとタウンウェアの境界をなくすアイテム。イージードライ（速乾）とイージーケア（お手入れ簡単）機能も備わっており、デイリーユースにこれ以上ない快適さです。

パーカーのフロントや袖、パンツの右足部分には、今回の描き下ろしイラストがさりげなく配置され、シンプルなデザインに個性を添えています。セットアップで着こなせば、旬のワントーンコーデが即完成。パーカーが6,990円（税込） 、パンツが5,990円（税込） と、上下で揃えても13,000円を切る価格は、休日スタイルを格上げしたい方に特におすすめです。

4. コーデの引き締め役「プリントTシャツ/長袖」

リラックス感のあるゆったりとしたシルエットが魅力のロングスリーブTシャツは、どんなボトムスにも合わせやすい万能アイテム。よれにくいタフな襟元や袖口のリブ仕様など、細部までこだわりが感じられます。

吸水速乾機能も備わっているので、一枚で着ても、ジャケットやパーカーのインナーとしても快適な着心地が続きます。フロントやバックに施された描き下ろしイラストが、着こなしに遊び心をプラス。このクオリティで4,990円（税込） は、何枚か色違いで揃えたくなる価格ですね。

5. 遊び心あふれる小物たちも必見！

個人的に心惹かれたのが、この「スカーフ」（2,490円 税込）と「スタッキングマグ」（1,980円 税込）です。

スカーフは、テニスカルチャーからインスパイアされたモダンな図柄とキャッチーなイラストが印象的。首元に巻くだけでなく、バッグの持ち手に結んだり、ヘアアレンジに使ったりと、コーディネートのアクセントに大活躍してくれそう。オフホワイトとブラックの2色展開で、どちらも上品な雰囲気を演出します。

そしてマグカップには、「Less Tennis, More Coffee（テニスはほどほどに、コーヒーを楽しもう） 」というなんともユーモラスなモットーが。プレイよりもリラックスした時間を楽しむ「架空のテニスクラブ」を表現したデザインは、毎日のコーヒータイムを特別なものにしてくれます。上品でありながらも肩の力が抜けたイラストが、デスクやキッチンに置くだけで素敵なアクセントになりそうですね。

その他にも、シューズバッグ、エコバッグ、ソックス、チャーム＆マルチケース、刺繍キャップ、ビッグトートバッグなど、日常を彩る様々なアイテムが揃っています。どれもが「テニスカルチャー」というテーマを崩さずに、洗練されたデザインに落とし込まれているのが素晴らしいですね。

両ブランドが織りなす「心地よさ」と「ヘリテージ」

今回のコラボレーションは、両ブランドの哲学が深く関わり合っているからこそ、これほど魅力的なアイテムが生まれたと言えるでしょう。

Reebokは、1895年から続くフィットネスの歴史を持つスポーツカルチャーブランド。競技用フットウェアから始まり、常に革新的なイノベーションを提案し続けてきました。特に「CLUB C」のようなクラシックなコートスニーカーは、スポーツシーンだけでなく、ファッションアイテムとしても長年愛され続けています。

一方、GLOBAL WORKは「Good Feeling Wear」をミッションに掲げ、「心地よさ」や「好感度」を大切にした服を提供しています。人の周りの「つながり」を豊かにすることを信条とし、デイリーユースに寄り添う高品質なアイテムを納得の価格で展開。国内外に約250店舗を展開する一大ブランドです。

この二つのブランドが持つ「レトロ・スポーツヘリテージ」と「親しみやすさ・自然体」が見事に融合することで、スポーティーすぎず、あくまでも上品で日常に溶け込むライフスタイルウェアが誕生したのです。

2026年8月7日（金）より先行予約開始！見逃せない限定コレクション

このスペシャルなコラボコレクションは、本日2026年8月7日（金）10:00より、公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて先行予約がスタートします！

いち早く手に入れたい方は、ぜひ下記のサイトをチェックしてみてください。

そして、2026年8月21日（金）10:00からは本発売が開始され、GLOBAL WORKの一部店舗、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて購入可能になります。

80年代テニスカルチャーの洗練されたムードを、現代の日常に。この機会に、GLOBAL WORKとReebokが織りなす「THE COURT CLUB」の世界観をぜひ体験してみてください。あなたのワードローブに新たな風を吹き込んでくれること間違いなしです！

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