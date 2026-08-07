「ヴィーガン食」と聞くと、ヘルシーだけど味気ない、あるいは高価というイメージを持っていませんか？そんなあなたの常識を覆す、驚きの美味しさと安心の品質を兼ね備えたブランドが、大阪発の「MERCY Vegan Factory」です。

今なら、楽天お買い物マラソン期間中に全商品30%OFFという、見逃し厳禁のスペシャル企画が開催されます！しかも、たった26時間限定というまさに「幻のチャンス」。この夏、食の選択肢に新たな感動を加えてみませんか？

見逃し厳禁！26時間限定のMERCY Vegan Factory 30%OFFキャンペーン

食の多様化が進む現代、健康や環境への意識からヴィーガン食に注目する方が増えています。しかし、「ヴィーガンって本当に美味しいの？」「特別なものだから高いのでは？」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

MERCY Vegan Factoryは、そんなヴィーガン食へのイメージをガラリと変える、驚きのおいしさと安心の品質を追求しています。そして今回、楽天お買い物マラソンとの連動企画として、MERCY Vegan Factory楽天市場店で全商品30%OFFクーポンを配布！ひんやり絶品スイーツから、夏休みのランチにぴったりの手軽なお惣菜まで、すべてが対象です。ポイントアップと組み合わせれば、想像以上にお得に手に入る絶好の機会をお見逃しなく。

ヴィーガン食の常識を覆すMERCY Vegan Factoryの魅力

MERCY Vegan Factoryは、単なるヴィーガンレストランではありません。「すべての方がおいしくいただけるように」という情熱のもと、卵・乳製品不使用でありながらも、深く豊かな味わいを追求し続けている本格派ブランドです。

大阪・谷町九丁目の実店舗は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得。Googleの口コミでも星4.8という驚異的な高評価を誇り、その「おいしさ」が本物であることを証明しています。

さらに特筆すべきは、農林水産省ヴィーガンJAS認証を取得していること。これは、国が認めた機関が「施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分である」と認めた証です。アレルギーを持つ方や、食の安全に特に気を遣う方にとって、これほど心強い情報はありません。

おいしさ、栄養、安心、そしてサステナビリティ。MERCY Vegan Factoryは、これらすべてを兼ね備えた新時代の食の選択肢を提供してくれます。

26時間限定！全品30%OFFクーポンの詳細と賢い利用法

今回のスペシャル企画を最大限に活用するためのポイントはこちらです。

2026年8月10日（月）00:00 ～ 2026年8月11日（火）1:59（全商品対象30%OFF3,500円（税込）以上の購入で利用可能

楽天お買い物マラソン期間中なので、ショップ買い回りでポイントアップも狙えます。最大49.5倍のポイント倍率と30%OFFクーポンを組み合わせれば、これ以上ない「爆益買い」となること間違いなし！カレンダーに赤丸をつけてアラームをセットするレベルの、見逃し厳禁イベントです。

私が特におすすめしたい！MERCY Vegan Factoryの絶品ヴィーガンフード

今回のキャンペーンでぜひ試してほしい、MERCY Vegan Factory自慢の商品をいくつかご紹介します。どれも「卵・乳・小麦不使用」で、アレルギーを持つ方や、普段ヴィーガン食をあまり食べない方にも自信を持っておすすめできます。

濃厚なのに上品！【卵・乳・小麦不使用】ガトーショコラ

「ヴィーガンでガトーショコラ？」と最初は半信半疑でしたが、一口食べればその概念は覆されます。天然にがりで作った豆腐と高品質のヴィーガンチョコを組み合わせることで、濃厚なのに上品な口当たりを実現。動物性食材や白砂糖、蜂蜜を一切使わず、さらにグルテンフリーという徹底したこだわりです。

特におすすめは、半解凍で「アイスガトーショコラ」として楽しむ食べ方！これからの暑い季節にぴったりで、口の中でとろけるひんやり感がたまりません。ホールサイズなので、家族や友人とシェアしたり、冷凍保存していつでも至福のデザートを楽しめます。

冷凍庫に常備したいご褒美スイーツ！【卵・乳・小麦不使用】モンブラン＆フランボワーズ

冷凍庫にストックしておきたい、まさに「ご褒美スイーツ」という言葉がぴったりの逸品です。こちらも半解凍でひんやり楽しむのがおすすめ！

かぼちゃのモンブラン: 鮮やかな黄色のモンブランクリームに、かぼちゃの種がトッピング。カスタード風味のムース、チョコスポンジ、米粉のシュクレが層をなし、中にはかぼちゃとチョコガナッシュが隠れています。一口ごとに変わる食感と豊かな味わいは、まるでデザートの宝石箱のようです。

バニラフランボワーズ: 金箔があしらわれたフランボワーズとブルーベリーが華やかに飾られ、見た目も非常にリッチ。5層構造で、甘酸っぱいベリーとまろやかなバニラのハーモニーが絶妙です。特別な日のデザートや、食後の優雅なひとときにぴったり。

電子レンジで簡単！お店でも人気No.1【卵・乳・小麦不使用】ヴィーガン キンパ

お店でもECでも人気No.1を誇るのが、このヴィーガンキンパです！暑い夏の日、キッチンに立つのは億劫ですよね。そんな時に、電子レンジで温めるだけで手軽に食べられるのが本当に嬉しいポイント。夏休み中のランチにも大活躍すること間違いなしです。

微生物の力を活用したピロール農法で育てられたビタミンB12含有の国産コシヒカリに、7種の野菜、そして国産の高品質な海苔を使用。職人さんが丁寧に手巻きしているからこその、しっかりとした食感とゴマが香る絶妙な味付けは、ヴィーガン食とは思えないほどの満足感があります。野菜たっぷりなので、罪悪感なく美味しくお腹を満たせますよ。

賢くお得にMERCY Vegan Factoryを楽しむチャンスを見逃すな！

MERCY Vegan Factoryの魅力は、ただヴィーガンであるだけでなく、「おいしさ」と「安心」を徹底的に追求している点にあります。卵や乳製品アレルギーを持つお子様から、健康的な食生活を送りたい大人まで、誰でも安心して、そして心から「おいしい！」と笑顔になれる食体験を提供してくれます。

今回の26時間限定30%OFFクーポンは、そんなMERCY Vegan Factoryの高品質な商品を、これ以上ないお得な価格で手に入れる絶好のチャンスです。楽天お買い物マラソンと組み合わせれば、まさに最強のコスパで憧れのヴィーガンフードを堪能できるでしょう。

ぜひ、この機会にMERCY Vegan Factoryのショップを訪れて、あなたの食卓に新しい発見と感動を加えてみてください。

【ご注意】

すべての商品において乳・卵などの動物性食品は使用しておりませんが、その他のアレルゲン（小麦・大豆・ナッツ類等）の使用状況は商品によって異なります。ご購入の際は、必ず各商品の原材料表示をご確認ください。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。