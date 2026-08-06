中日が5点差でヤクルトに完封勝利
先発投手：中日は金丸夢斗が7回0失点の好投（6安打5奪三振）、ヤクルトの増居翔太は6回0失点 得点経過： 8回裏：中日が5点を追加 注目選手：中日の石川昂弥が2打点の活躍、中日の阿部寿樹が2打点の活躍、中日の福永裕基が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|98
|54
|43
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|99
|53
|44
|2
|.546
|1
|3
|ヤクルト
|99
|45
|53
|1
|.459
|9
|4
|DeNA
|99
|44
|52
|3
|.458
|9
|5
|中日
|101
|43
|57
|1
|.430
|12
|6
|広島
|96
|38
|54
|4
|.413
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|99
|63
|35
|1
|.643
|-
|2
|日本ハム
|103
|58
|45
|0
|.563
|7
|3
|西武
|102
|55
|44
|3
|.556
|8
|4
|オリックス
|101
|50
|49
|2
|.505
|13
|5
|ロッテ
|96
|44
|49
|3
|.473
|16
|6
|楽天
|97
|37
|59
|1
|.385
|25