「毎日頑張る自分にご褒美をあげたいけれど、何から始めたらいいか分からない…」そんなあなたに朗報です！「キレイと元気」をサポートするチョコラBBと、世界中で愛されるエスターバニーが再びタッグを組みました。今回は、あなたの日常にときめきと癒しを届ける、見逃せないコラボキャンペーン第2弾をご紹介します。可愛すぎる限定グッズをゲットして、心も体も満たされる特別な体験を始めませんか？

チョコラBB×エスターバニー：癒しと元気のコラボ第2弾がスタート！

私たちの「キレイと元気」を力強くサポートしてくれるおなじみのブランド「チョコラBB」と、POPでガーリーな世界観で大人気のキャラクター「エスターバニー」とのコラボキャンペーン第2弾が、2026年8月7日（金）からスタートします。

今回のキャンペーンは、「Love Myself, Love Yourself」というメッセージを発信するエスターバニーと、私たちの日常に「キレイ」と「元気」を届けるチョコラBBがタッグを組んだ特別な企画です。第2弾となる今回は、さらにパワーアップした内容になっている予感がしますね！

キャンペーンの形式は、チョコラBBブランド公式LINEアカウントを通じて参加できるスタンプラリー。ミッションをクリアしてスタンプを集めると、抽選でここでしか手に入らないオリジナルグッズが当たるチャンスがあるんです。LINEで手軽に参加できるのが嬉しいポイントですよね。

今すぐ参加！キャンペーン概要と豪華限定グッズ

まずは、この魅力的なキャンペーンの開催期間と参加方法、そして気になる限定グッズをしっかり確認しておきましょう。

実施期間をチェック！

：2026年8月7日（金）10:00 〜 2026年10月1日（木）9:59

期間が限られているので、早めの参加がおすすめです！

誰でも簡単！5ステップで応募完了

たったの5ステップで、可愛いエスターバニーグッズを手に入れるチャンスが！

チョコラBB公式LINEアカウントを友だち追加

トーク画面下部メニューよりキャンペーンに参加

ミッション達成でスタンプを獲得

スタンプを4つ集めて応募

抽選結果をその場で確認！

LINEアプリさえあれば、いつでもどこでも気軽に参加できるのが、このキャンペーンの最大の魅力。忙しい毎日の中でも、ちょっとした空き時間に「ポチッ」と参加できるのは嬉しいですよね。

ゲットしたい！限定オリジナルグッズをご紹介

スタンプを4つ集めて応募すると、抽選でこんなに可愛いオリジナルグッズが当たります。

A賞（抽選で100名様） ショルダー付き！オリジナルフェイスポーチ

エスターバニーの可愛らしいお顔がそのままポーチに！ショルダー付きなので、ちょっとしたお出かけにも便利そうです。お散歩や近所へのお買い物に連れて行けば、気分も上がること間違いなし！私が特に注目したのは、その実用性とデザイン性の両立。これなら普段使いしやすいですよね。

B賞（抽選で100名様） オリジナルデザインQUOカード（500円分）

エスターバニーのキュートなイラストが描かれた、限定デザインのQUOカードです。500円分というのも、ちょっとしたお買い物に役立つちょうどいい金額。使うのがもったいないくらい可愛いので、コレクションとして大切にするのも良いかもしれませんね。

どちらの賞品も可愛くて、全部欲しくなっちゃいますね！

なぜこのコラボがこんなに素敵なのか？ブランドメッセージの共鳴

今回のコラボレーションは、単に人気キャラクターとのタイアップというだけではありません。それぞれのブランドが持つメッセージが、見事に共鳴し合っているからこそ、こんなにも魅力的なキャンペーンが実現したのだと私は感じています。

「チョコラBB」ブランドは、エーザイ株式会社が展開する、まさに「キレイと元気」の代名詞ともいえる存在。吸収にすぐれた活性型ビタミンB2を配合し、肌荒れや口内炎の緩和を助ける「チョコラBBプラス」や、つらい疲れの回復をサポートする「チョコラBBローヤル2」など、幅広い製品ラインアップで私たちの健康と美容を支えてくれています。日々の忙しさの中で、肌や体の調子を整えることは、自分を大切にすることそのものですよね。

一方、「エスターバニー」は、アーティストEsther Kim氏がデザインした、思わず抱きしめたくなるようなウサギのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、東京で10代を過ごした彼女の経験が織りなす独特の世界観は、まさに多様性の象徴。そして何より、エスターバニーが発信し続ける「Love Myself, Love Yourself」（自分自身を大切にしよう）というメッセージは、多くの人々の心に響き、世代や文化を超えて共感を集めています。

この二つのブランドがコラボすることで、「チョコラBB」は体の内側から「キレイと元気」をサポートし、「エスターバニー」は「自分を愛すること」の大切さを教えてくれる。まさに、心身ともに満たされる最高のタッグではないでしょうか。

まとめ：今すぐLINEをチェックして、キレイと元気をチャージしよう！

いかがでしたか？「チョコラBB」と「エスターバニー」のコラボキャンペーン第2弾は、私たちの心と体を癒し、元気づけてくれる素敵な企画だと感じました。可愛すぎる限定グッズは、手に入れたら日々のモチベーションアップにも繋がりそうですよね。

開催期間は2026年10月1日（木）までと、意外とあっという間。ぜひこの機会にチョコラBB公式LINEアカウントを友だち追加して、スタンプラリーに参加してみてください。あなたもエスターバニーと一緒に、「Love Myself, Love Yourself」な毎日を始めてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。