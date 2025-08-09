プレックスは、『ゴジラ対エヴァンゲリオン』より「デフォリアル エヴァンゲリオン初号機 バーニング“G”覚醒形態 限定版」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。

2025年11月発送予定「デフォリアル エヴァンゲリオン初号機 バーニング”G”覚醒形態 限定版」(16,500円)

禁断のコラボレーション企画『ゴジラ対エヴァンゲリオン』。「もしエヴァンゲリオン初号機に“G細胞”を投入したら？」というオリジナル設定に基づいて立体化され話題を呼んだ「エヴァンゲリオン初号機“G”覚醒形態」が「バーニング“G”覚醒形態」としてデフォリアルにも登場。

ゴジラの生物的な造形とエヴァンゲリオン初号機の機械的な造形を、それぞれデフォルメしつつもリアルに再現。更に今回の「バーニング“G”覚醒形態」では頭部、左腕、エンジェル・ハイロゥを新規造形で立体化しつつ、エヴァンゲリオン初号機覚醒版および、バーニングゴジラをイメージしたカラーリングが全身に施されている。背びれと各部の赤色の部分には蛍光塗料を使用しており、暗闇でブラックライト(※別売り)を当てることで、光輝く様子を再現可能。

※ブラックライトは、主波長400nm以上のもの推奨。

さらに限定版は付属の電源ユニット(単3電池×2本使用 ※別売り)を使用することで両目と胸のコアが発光する。

TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)カラー