「ツッコミとして素人」「お利口なだけ」…過激な批評で話題呼んだ天野川怜子をひつじねいり松村が調査

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#2が、6日に配信された。

  • 『ドーピングトーキング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

芸人コンサル・天野川怜子

松村祥維(ひつじねいり)は「いきなりですが、天野川怜子って知っていますか?」と切り出し、2024年にX上に突如現れ、芸人たちのネタや芸風を独自の視点で切り捨てる芸人コンサル・天野川怜子に言及。

「ツッコミとして素人」「お利口なだけ」などと過激な批評を投稿し続け、一部芸人の間で話題を呼んでいるという天野川怜子だが、松村は「芸人がイラついているのは、本当に刺さっているから」「どうしたら東京で売れるのか、逆にコンサルしてほしい!」と思い、調査へ乗り出したという。そして、その2カ月にわたる追跡記録を語る。

まずは唯一の手掛かりとなる「NSCに2025年入学予定」という投稿から、NSCに確認をとるも「生徒は一般人なので非公開」と断られ、またアカウントへのDMも無反応で頓挫。その後、最終手段として自身のXで情報提供を募ると、まさかの進展が。

さらに、粗品も「俺なりのドーピングじゃないけど……俺もこの件が好きで、独自で調べててん」と明かし、急遽“ドーピングトーク”を披露。SNS発のミステリーは、“都市伝説”説も浮かぶスタジオの大論争とともに幕を閉じた。

【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

