ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#2が、6日(22:00〜)に配信される。

  • 『ドーピングトーキング』場面カット

    『ドーピングトーキング』場面カット

「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録」

今回のトークテーマは、「実在した!? 日本の女スパイに聞いた闇の深層(奥田修二/ガクテンソク)」、「緻密な策略が渦巻く“AV業界”の裏側(阪本/マユリカ)」、「最恐心霊スポット・旧犬鳴トンネルの真実(中山功太)」、「鉄格子の向こうへ届ける差し入れ屋の実態(ヒコロヒー)」、「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録(松村祥維/ひつじねいり)」。

松村による天野川怜子の調査では、粗品も天野川怜子に注目していたと話し「俺なりのドーピングじゃないけど…」と独自で調べた“ドーピングトーク”を披露する場面も。ネタや芸風を独自の視点で切り捨て、芸人の間で注目の的となっているという天野川怜子。果たしてその実態とは……。

また、奥田によるドーピングトークでは、女スパイが実際に行った任務や報酬、さらにはあるビックネームのパーティに参加したエピソードまで、刺激的なエピソードが続出したほか、中山による旧犬鳴トンネルの調査では、中山が体験したというある心霊体験も語られる。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

“芸人コンサル”天野川怜子の実態にひつじねいり松村が迫る　『ドーピングトーキング』
アンゴラ村長、デジタル写真集の“異例の売れ行き”明かす「2000冊売れればヒットと言われているんですけど…」
大物ハリウッド俳優の日本人妻に世界初密着も　大反響を呼んだ番組『ダマってられない女たち』のシーズン2が本日スタート
ギャラ飲み女性、月額80万の契約も…その“収入事情”に紅しょうが稲田も驚き
結婚して価値観は変わった?　山本舞香の力強い回答に感動の声「素敵!」「めっちゃいい言葉」
チェ・ホンマン、「対人恐怖症で山籠り」記事の真相　谷拓哉が本人に直撃
柴咲コウ、5年ぶりのドラマ主演で川口春奈と初共演「すごくやりやすかったです」
山本舞香、交友関係の話題で“意味深発言”「このお仕事をしていると…」
「スピ界隈的には結構ありえる話」　体調に“異変”生じるとうあが考える原因
見取り図リリーが「妙に説得力がある」と思う共演者とは「すべてが真実に聞こえる」
“完全ヤンキー体質”ギャルサー「アンジェリーク」とは　元副代表に小森純が直撃取材
ロバーツ監督、佐々木朗希の体格について語る「朗希は体が…」
関連画像をもっと見る