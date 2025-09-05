“芸人コンサル”天野川怜子の実態にひつじねいり松村が迫る　『ドーピングトーキング』

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#2が、6日(22:00〜)に配信される。

「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録」

今回のトークテーマは、「実在した!? 日本の女スパイに聞いた闇の深層(奥田修二/ガクテンソク)」、「緻密な策略が渦巻く“AV業界”の裏側(阪本/マユリカ)」、「最恐心霊スポット・旧犬鳴トンネルの真実(中山功太)」、「鉄格子の向こうへ届ける差し入れ屋の実態(ヒコロヒー)」、「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録(松村祥維/ひつじねいり)」。

松村による天野川怜子の調査では、粗品も天野川怜子に注目していたと話し「俺なりのドーピングじゃないけど…」と独自で調べた“ドーピングトーク”を披露する場面も。ネタや芸風を独自の視点で切り捨て、芸人の間で注目の的となっているという天野川怜子。果たしてその実態とは……。

また、奥田によるドーピングトークでは、女スパイが実際に行った任務や報酬、さらにはあるビックネームのパーティに参加したエピソードまで、刺激的なエピソードが続出したほか、中山による旧犬鳴トンネルの調査では、中山が体験したというある心霊体験も語られる。

(C)AbemaTV,Inc.