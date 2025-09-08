現役高校生に聞いた、好きな声優ランキング

10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、令和の現役高校生を対象に、「声優」についてのアンケート調査を実施した。

まず、「好きな声優はいますか?」という質問については、31.9%の高校生が「いない」と回答。好きな声優がいない理由で一番多かったのが「そもそもアニメを見ないから」 という意見だった。

令和の現役高校生に聞いた「好きな声優ランキング」

続いて、「好きな声優がいる」と回答した現役高校生に、好きな声優の名前を聞くと、最も多く名前が挙がったのが梶裕貴（19.4%）だった。

その理由としては、梶の代表作「進撃の巨人」のエレンの声を担当していることを理由に挙げる高校生は多かったほか、「イケボだから」「声がかっこいい」など、“声に惚れる”という声優らしい回答も目立った。

また、「普通に見た目がタイプだから」「声もビジュも好き」など、梶の見た目が好きということを理由に挙げる高校生も。

続いて第2位には「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎の声優として活躍している花江夏樹（13.6%）がランクイン。

その理由としては、「鬼滅が好きだから」「炭治郎がカッコいいから」など“鬼滅の刃の声優だから”ということを理由に挙げる高校生がほとんどだった。また、「他の声優を知らないから」「ちゃんと名前が分かる声優が花江さんだけだから」という声も。

第3位には、俳優としても活躍している津田健次郎（8.7%）がランクイン。「俳優業で知った」という高校生も多かったほか、「低音ボイスが好き」「深い声が好きすぎる」「声も顔もすべてがイケオジ」などが理由に挙げられた。

第4位の木村昴（6.9%）、第6位の宮野真守（4.6％）は、ともに「普段の声とキャラクターの声でのギャップ」に好感を持っている意見が多く集まったほか、共に「面白い人」という意見も。声優としての一面だけではなく、バラエティ番組などで活躍している一面に魅せられ好きになったという高校生も多かったようだ。

ベテラン声優も多くランクインしており、第5位には、山寺宏一（5.8%）がランクイン。国民的アニメから、映画の吹き替えまで幅広い活躍をしていることから、「いろいろな役を担当していてすごい」「何の音でも出せてすごいと思う」「独特の声が出せるのがすごいから」「色んな音出せるのがすごいなと思います」など、声優としての技術力に惹かれている意見が多く寄せられた。

第10位には声優界のレジェンド野沢雅子（2.6%）もランクイン。しかも好きと回答したのはほぼ男子高生のみで、理由も「ドラゴンボールが好き」という意見ばかりだったことから、令和の男子高生にはドラゴンボールファンが一定数いることもわかった。

そのほか、第7位に内山昂輝（4.0%）、第8位に岡本信彦（3.8%）。第9位に花澤香菜（3.5%）、第10位(野沢雅子と同率)に水瀬いのりさん（2.6%）がランクインした。

調査期間 2025.7.5～2025.7.21

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生

有効回答数 508名

調査方法 インターネットリサーチ