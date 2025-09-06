去年9月デビューした5人組ガールズグループ・MEOVV(ミャオ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

MEOVV

同グループは、BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いる「THE BLACK LABEL」所属の多国籍5⼈組。韓国・アメリカ・⽇本出⾝メンバーで構成されたスタイルで、次世代グローバルアイコンとして熱視線を集めている。

この日は、日本語歌唱に初挑戦。ヘアケアブランドのCMソングでもある「ME ME ME」を世界初パフォーマンスした。SOOIN(スイン)は「初めてのTGCのステージで大トリを飾ることができてすごくうれしいです。『ME ME ME』を披露することができてすごく幸せでした」と初出演に喜び。また、この日はデビュー1周年。ANNA(アンナ)は「このような特別な日にTGCに立つことができて光栄です。そして、TGCの20周年おめでとうございます」と笑顔で語った。

「MEOW」「DROP TOP」を続けて披露して会場を魅了すると、最後は⼤⼈気曲「HANDS UP」で締め。「HANDS UP」ではTGCのグランドフィナーレとコラボし、モデル約60人がランウェイへ。TGC20周年という節目のステージを大盛りあがりで締めくくった。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕