ジュニア内の5人組グループ・ACEes(エイシーズ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレットアーティストとして出演した。

ACEes

今年2月にSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアが再編成され誕生したACEesは、浮所飛貴、作間龍斗、佐藤龍我、那須雄登、深田竜生の5人から構成。この日、シークレットアーティストとしてTGCに初出演を果たした同グループは色違いのおそろいジャケット姿で登場すると、浮所が「こんばんわ！TGCにきたぞ～！」と大声であいさつし、作間も「急に出てきて煽ってすいません！TGCまずは俺らがかまします！」と全力アピール。timeleszの「人生遊戯」、嵐の「言葉より大切なもの」を汗だくになりながら続けてパフォーマンスし、会場を熱狂させた。

MCのEXITから「『ラヴィット！』とだいぶ顔違うじゃん！」と指摘されると、「これが本業なんです」と浮所。初めてのTGCステージに深田は「ずっと出たかった。個人としてもACEesとしても初めてで夢だったので光栄に思います」と興奮した様子で話し、作間も「家出てくるとき配信始まっていたので『ここに行くんだ』って思ったら不思議な気持ちでした」と初出演を喜んだ。

ACEesはTGC20周年セレブレーション公式サポーターに就任。セレブレーションソング「Biggest Party」も制作され、今回初披露された。浮所は「新曲です。一番でっかいパーティーっていう意味の曲」といい、那須が「ちょっとだけネタバレすると海外の作曲家と振り付けを」と明かすと、EXITが「ピコ太郎さんってこと？」とボケて笑わせた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕