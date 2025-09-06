5人組グループ・ACEes(エイシーズ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレットゲストとして出演した。

浮所飛貴、作間龍斗、佐藤龍我、那須雄登、深田竜生からなるACEesがTGCに初登場。4月から8月にかけて全国5箇所のアリーナを巡るツアーを完走、メンバー個人としてもバラエティ番組や映画、ドラマなど多方面で活躍している5人がステージに姿を現すと、大歓声が沸き起こった。

ACEesは、TGC20周年セレブレーション公式サポーターに就任。「人生遊戯」、「言葉より大切なもの」をパフォーマンスし、さらに、TGC20周年セレブレーションソング「Biggest Party」を初披露した。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕