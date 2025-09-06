9月6日、さいたまスーパーアリーナで「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)が開催され、佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がシークレットゲストとして出演した。

4人はNetflixシリーズ『グラスハート』（配信中）に出演し、劇中バンド・TENBLANKとして現実世界でもデビュー。話題となった。「はじめまして、TENBLANKです」の影ナレが入り、4人のシルエットが現れると黄色い悲鳴が会場に響いた。

ランウェイではクールに歩いていた4人だが、トップに来ると肩を組んだり、ピースしたり、おちゃめな笑顔を浮かべる一幕も。最後は4人がぎゅっと寄り仲良しショットで締めくくった。

本来の出演は、志尊1人だけだったが「3日前にみんなでご飯食べていて、1人で出ることを言ったら『スケジュール空いているから全員で出るか』って」と急遽バンドメンバー4人で出ることに。TGCの関係者と佐藤が「長い（付き合いだった）から」と電話で交渉したところ、快諾されたという。佐藤は「急遽出ることになったので、スタッフが映像を用意してもらってありがたいかぎり」と感謝した。

佐藤と宮崎はTGC初出演。昨晩は2人でウォーキング練習に励んでいたことも明かされ、「歩いているときは絶対にチョケない。モデルさんにようにかっこよく歩く」と決めたといい、クールなランウェイになった裏側を明かした。観客に「どうでした？」と問うと、大きな拍手が返って満足そうな笑み。宮崎は「すっごい緊張して震えが止まらなかった…」とドキドキの初体験を振り返った。

前回TGCに出演した際、「ブルゾンちえみ with B」のモノマネをしたという町田。佐藤から「きょうも衣装が似ている」とイジられると、宮崎をセンターにして「ブルゾンちえみ with B」風にポーズ。その様子を見たEXITは「上位互換すぎるだろ！」「化粧水に3日間漬け込んだブルゾン」などと絶賛した。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕