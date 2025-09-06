ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。今回で3度目の出演となる。

デビュー前からTGCに出演してきた同グループ。今回の出演は「#TGC 出演希望」の企画でTGCに出演してほしいアーティストとして多くの声が寄せられたことから再登場となった。

美脚際立つ衣装で登場し、リーダーのMOMONAが「最後まで私達についてきてください！」と呼びかけると、9月3日に発売したばかりの初アルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」をはじめ、「MUSE」、大ヒットチューン「Click」の3曲を次々に披露し、観客をとりこに。長期休養から復帰したTSUZUMIも笑顔で出演し、存在感を発揮した。

同グループは日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者投票によって選ばれ、2024年4月にシングル「MIRAI」でデビュー。メンバーはCOCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人で構成されている。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕