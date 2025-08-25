人気お笑いコンビ・EXIT(りんたろー。、兼近大樹)がメインMCを務め、現在YouTubeで配信中のパチンコ実践番組『EXITのPACHI BANG』がこのほど、PIA大船店のグランドオープン(8月5日)を記念し、店舗の紹介と大船駅周辺の街ブラロケを敢行。マイナビニュースではその模様を独占密着取材した。果たしてどんな出会いが待っているのか!?

まずは新しくなったPIA大船店をすみずみまでチェック。ずらっと並んだピカピカのパチンコ台に興奮を隠せない2人。なお、同店ではアプリと店内貸出機を連動することで、会員カードがなくても玉が借りられるという画期的な新システムを導入。これには2人も興味津々の眼差しだ。

また、清潔感あふれる店内はデザインにもこだわっているだけでなく、２Fに広々とした休憩所、3Fには立って打つことができる台もあり、訪れた人を飽きさせない工夫が存分に施されている。ぜひ一度足を運んでみて、その目で確かめて欲しい。

大船おでん

店舗チェックを終えた2人は、街にでて挨拶回りへ。最初に向かったのは「大船おでんセンター 本館」。大船駅から徒歩2分、まさに「昭和」な雰囲気がぷんぷん漂う外観に2人の期待もあがりまくる。パチンコ大好きなママとの会話を楽しみつつ、おでんだけでなくお店自慢のアジフライに舌鼓をうち、店を後にする2人だった。

昼カラ

続いては「スナック GEN-U」。アットホームな雰囲気と、店内にあるピアノが目を引くお店。昼からカラオケができるということで、2人でカラオケ勝負をすることに。

ミジンコ食堂

そして最後は「ミジンコ食堂」。不思議な味わいの店名だが、パスタやエスニック系の料理と絶品スイーツが味わえる、地元の人たちから愛されている人気店だ。しかし、ここでなんと兼近が店のメニューにない料理をいきなりオーダー。この無茶ぶりにシェフはどう対応するのか? 果たしてその料理とは…!?

さらに店巡りだけでなく、商店街を歩いて2人はPIA大船店のグランドオープンをアピール。通行人やあちこちの店からも気さくに声をかけられ、ファンサービスに応じる姿はすっかり大船になじんでいた。

というわけで、大船のみなさんの温かい雰囲気と相待って、終始リラックスムードで進んだ今回の街ブラロケ。いつものように手に汗握るアツいパチンコ対決もいいけれど、それとはまた違った趣きでゆる～く楽しめる番組に仕上がっているので、パチンコファンはもちろん、そうでない人もぜひ訪れてみてはいかがだろうか。

EXITスペシャルインタビュー

――まずは今回のロケの感想を聞かせてください。

りんたろー。：最初のおでん屋さんはこの地で20年とかやられてる何代も続くお店で、すごく人が温かいですね。おでんもめちゃめちゃ美味しかったです。

兼近：おでんも美味しかったですけど、やっぱ1番はアジフライでしたね。

りんたろー。：いや、おでんの店なのよ。

兼近：フライがシャキシャキで、中がふわふわで、旨味もじわっと来て。しょうゆで食べるアジフライ最高!

りんたろー。：だからおでんのお店なんだって。

――2軒目のカラオケ店は店外に歌声が聞こえるほど盛り上がってましたね。

りんたろー。：スナックというか昼カラオケというか、みなさんちょっと一杯引っかけたり、ソフトドリンクで昼から楽しんでいらっしゃるんでしょうね。ベタに入ろうと思ってスナックっぽい歌を歌ったら、逆にやりづらくなっちゃいましたけど(笑)。

兼近：僕は「普通に歌ってるよ…」って思いながら見てました(笑)。

――食堂はいかがでしたか? 兼近さんはメニューにない料理をオーダーしてましたね。

兼近：でも、かなりレベルの高い味で驚きました。 何を頼んだかは番組を見てのお楽しみということで。

りんたろー。：あれ、もうメニューにした方がいいですよ。

兼近：ありがたかったです。また行きたいですね。

――改めて、大船の街を歩いてみた印象や感想はいかがですか。

りんたろー。：なんか、ちょうどいい道幅というか。ロケもしやすくて、人と接するにもちょうどいい距離感で。懐かしさもあって、めっちゃいい感じでしたね。

兼近：清楚系の女子高生4人が油そば食ってたのを見てテンション上がりました(笑)。あれ見て「いい街だな」って。

りんたろー。：カフェとかじゃないところがいいんだよね。街のみなさんもけっこう話しかけやすかったですし。ありがたいっすね、老若男女、声かけていただいて。

――最後に、番組をご覧になる視聴者に見どころとメッセージをお願いします。

兼近：やっぱり地域密着のパチンコ店って最高なんですよ。僕もいろんなところに住んできましたけど、基本、その街にあるパチンコ店が一番行きやすくて。朝起きて「今日行っとくか」みたいな。なので今回、大船に新しくオープンして羨ましいなって思いました。

りんたろー。：面白いパチンコ番組ってたくさんあると思うんですけど、街ブラロケを成立させる番組ってあんまりないし、地域の人とのふれ合いとかはやっぱりEXITにしかできないと思ってるんで、そこを見て欲しいですね。番組では僕、よく(大当たりが)でないことがあるんですけど、そのときは街ブラしときます(笑)。

兼近：あと僕、たぶんパチンコ番組やってる人間史上1番(大当たりを)だしてると思うんですよ、この番組で。

りんたろー。：確かにめっちゃ勝ってる。見たことないくらい。

兼近：なんで気づかないんだろう？ ってくらい。世の中の人、早く気づいたほうがいいです(笑)。

りんたろー。：パチンコ＋街ブラ、このスタイルでこれからはやって行こうかなと。

兼近：新しい形が見えました(笑)。