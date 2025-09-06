フジテレビ系バラエティ特番『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』が、きょう6日(19:00～)に4時間超にわたって放送される。

有吉弘行

芸人デビュー30周年を迎える有吉とともに夏休みを満喫するのは、田中卓志(アンガールズ)、新山(さや香)、野呂佳代、ビビる大木、みちょぱ(池田美優)、吉村崇(平成ノブシコブシ)の6人。

番組冒頭、ハワイに着いた有吉たちは「やっぱりハワイ!」笑顔があふれ、夏休みムードが一気に加速。今回が初参加となる野呂は元AKB48らしく、ポーズを決めながら「ロコ～!ロコ佳代です(笑)。よろしくお願いします。会いたかった～!」とテンション最高潮の自己紹介。有吉も「(野呂は)すっかり女優だよね。太田プロの“大谷翔平”です!」と全力で野呂を歓迎する。

ハワイに着いて最初のグルメスポットは、人気のステーキ食べ放題店「テキサス・デ・ブラジル」。高級感あふれる店内で、15種類の上質なお肉がテーブルに次々と登場する。大量の肉に驚きながらも黙々と食べ進める一同。ところが、有吉らが満腹でギブアップする中、野呂VSもう1人の初参加メンバー・さや香の新山の“大食い対決”が勃発する。

2日目は、ワイキキビーチの目の前にある人気スポット「ホノルル動物園」へ。約800種類、1,200頭以上の動物たちが暮らす動物園で、有吉が大興奮したのはカバ。「一番好きな動物はカバ」と公言する有吉は、水槽で泳ぐカバを見つけると、「カバだ!」と少年のように大喜び。うれしそうに写真を撮る姿に、メンバーからも笑顔がこぼれる。その他、一時は絶滅危惧種にも指定されていた貴重な鳥「ハワイガン」や、“のど袋”が大きく膨らむ「フクロテナガザル」を観察したり、100歳超えの巨大カメに触れたり、キリンの餌やりも体験する。

動物園を満喫した後に向かったのは、地元でも大人気の日本人経営カフェ「カカアコカフェ」。サンドイッチやベーグルに舌鼓を打っていると、ここで田中とビビる大木が合流。全員がそろったところで次に実施するのは、“ビーチクリーン活動”。「いつもお世話になっているハワイに恩返しがしたい」という思いで、有吉をはじめとするメンバーが真剣な表情でゴミを拾い始める。海風を感じながら夢中になって取り組む有吉も「最近のハワイで一番楽しいかも」と本音を吐露。また、自分で集めたプラスチックゴミでペンダントや指輪、キーホルダー作りにも挑戦!それぞれの個性的な作品が次々と誕生する。

2日目の締めくくりは、アメリカを中心に約600店舗を展開する倉庫型大型スーパー「サムズクラブ」でのショッピングタイム。特大サイズのアイテムやハワイならではのグルメにテンションが上がりすぎて爆買いが進む。

3日目は、ワイキキの絶景を一望できるレストラン「スカイワイキキ」でモーニングパーティーを開催。有吉と同期の大木がそろって芸人デビュー30周年を迎える節目ということで、仲間たちによるお祝いステージを披露する。同い年・別事務所という関係ながら、30年もの間、共に芸人として歩みを重ねてきた有吉と大木。有吉は「30年もやれると思わなかったよ」と率直な心境を語りながら、「俺が仕事なくなった時、大木はタモリさんと『トリビアの泉』に出てた。あらゆる番組…バラエティで重宝されてた」とその当時のことを思い返す。

さらに、プライベートでの交流については、「仲良くなったのは最近。子どもが生まれてから、大木が見に来てくれた」と“パパ友”エピソードも飛び出す。パーティーでは、吉村によるバランスボール×「幸せなら手をたたこう」という謎技の披露に始まり、田中と新山による即席漫才、みちょぱから有吉へ贈る手紙＆生歌プレゼント、野呂の“ビートたけし風フリップ芸”などの出し物が続々と登場し、一同爆笑となる。

モーニングパーティーのあとは、コーヒーショップや人気のベーカリー、ヨガ体験ができるスポットへ。ヨガ体験では、9頭の子ヤギたちと一緒にヨガを行う「ゴートヨガ」に挑戦する。初めてのゴートヨガ体験に戸惑いを見せつつも、体をほぐしていると1頭の子ヤギが新山の背中の上に飛び乗り、新山も急な子ヤギからのアプローチに驚く。みちょぱも子ヤギが自分の背中に乗っていることに「すごいよ! どうしよ!」と驚きながらも満面の笑顔を見せる。その他、吉村のための結婚式場探しや、それぞれの家族トークも展開される。

コメントは、以下の通り。

■有吉弘行

「ハワイに来るのは今回で10回目になりますが、今回はいわゆる“王道”だけじゃなく、ハワイの深いところ、玄人好みのところに多く行って、私もハワイ通になった気がします。個人的には、ヤギとヨガするなど、普段できない体験ができて楽しかったです。また、(自分が)30周年ということで、パーティーなどもやってくれて、それも見どころのひとつです。今回は4時間もあるので、皆さんで面白いところを見つけてください!」

■田中卓志(アンガールズ)

「初出演のさや香の新山くんと一緒にいろいろなことをやりました。大阪芸人とのコラボを楽しみにしていてください。そんなに友だちじゃなかったのに今回で新山くんと友だちになりました!また、回数を重ねてどんどんマニアックなスポットを回ることが増えましたが、今回は最後にベタな観光スポットにも行っています!ベタだけどやっぱり、めっちゃ良かったです」

■新山(さや香)

「現実とは思えない夢のような時間でした!オフの時もみんなずっとしゃべっていて、思い出がたくさんあります。一生忘れません!!!旅の後半から、ある理由で田中さんとずっと２人でくっついていたので、なぜそうなっているのか是非ご注目ください。あと、動物園のフクロテナガザルの声も衝撃的です!モーニングパーティーの野呂さんの余興がどういった形で放送されるのかも楽しみです!!毎年楽しみにされている視聴者の皆さまに、初参加で緊張もしておりますが、かわいがっていただけるとうれしいです!よろしくお願いします!!」

■野呂佳代

「『有吉の夏休み』は、始まった当初から楽しみで見ていた番組でした。とにかくテレビで見ていた通り、有吉さんと、とても良いフィーリングのメンバーの皆さんとハワイ旅ができたことで、満たされています。今回私と新山さんは初めての参加でした。このメンバーでわちゃわちゃ、あーだこーだ言いながらさまざまなことを体験する時間が本当に楽しかったです!ビーチのゴミを拾ってアートにする体験はとてもステキな時間でしたし、動物と心を通わせることができたり、移動中もアクティビティ体験もご飯もすべて楽しかったです!

有吉さんとお話する時間もステキな時間でした。たくさんの見どころが詰まった旅だったなと思います。改めて、今回参加させていただけたこと、とても光栄に思います。見ている皆さんも楽しく気楽に旅をしている気分になれると思います。お前が言うなって感じですけど(笑)。ただ、楽しすぎて皆さまにどこまで放送をお届けできるか分からないシーンもあるので、私も放送を楽しみにしています」

■ビビる大木

「家族とは違う仲間との時間が今年もサイコーでした。メンバー全員が既婚者というのも時の経過を感じますね～。ハワイの何とも言えない空気感をお伝えできたらサイコーです!モーニングパーティーを開催!朝からかよ!そのまま生放送にしたいほど、みんな面白かったです!自分はテレビの前のプロレスおじさんに喜んでいただけるようにジャンボ鶴田で…!リラックスしてダラダラしながら見てください!良い時間をお届けしますわよ!」

■みちょぱ

「何度行っても飽きず、それどころかやっぱりハワイ!と口に出しちゃうくらい最高のハワイ旅でした。今回はいつものメンバーに加えて新メンバーも一緒に旅をしたので、少し新鮮で楽しすぎました。有吉さんと大木さんの30周年のお祝いにそれぞれ出し物をやりましたが、ハワイのテンションだったので放送を見るのは少し不安な部分はあります(笑)。そして今回は、なんと言っても４時間スペシャル!見どころもたくさんですが、いつもよりローカルでゆったりした場所に行ったりしたので、ぜひ、最後まで見てください!」

■吉村崇(平成ノブシコブシ)

「やっぱりハワイでした!大人になってはしゃぐところは、やはりハワイの魅力のひとつで、それもしっかり発揮できました。それとお世話になったハワイへ恩返しも少しはできたのかな?と思っています。今年は芸人仲間として、さや香の新山くんがビギナーロコとして来てくださいました。ビギナーとベテランとの掛け合いにご注目下さい。そして、なかなかハワイに行くのも大変になった昨今、どうかこれを見て、次に行った時のためのワクワクをたくさん作って下さい!」

【編集部MEMO】

情野誠人チーフプロデューサーは「今までとは一味違った夏休みを送りました。一行のさまざまな感情…優しい表情、真剣な表情、バカ笑いしている表情などが交錯する“感情の化学反応”。そして、有吉さんが後輩からの真面目な相談に返す場面にも注目です!」とコメントしている。

(C)フジテレビ