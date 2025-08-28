星野リゾートは9月1日、山ホテルを展開する新ブランド「LUCY」における初の施設「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」を群馬県・尾瀬国立公園内(群馬県片品村)に開業する。

コンセプトは「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」

LUCY尾瀬鳩待 外観

尾瀬は福島県、栃木県、群馬県、新潟県にまたがる東西約6km、南北約2km、本州最大規模の高層湿原で、2,000m級の山々に囲まれた一大景勝地。雪解けのあと、初夏の水芭蕉からはじまり、夏には高山植物が咲き乱れ、秋には豊かな紅葉が楽しめる。2007年には尾瀬単独で「尾瀬国立公園」に指定され、木道の続く湿原の光景は多くの登山者・ハイカーに親しまれている。

同施設が位置する鳩待峠は、尾瀬入山者の約60%が利用する、アクセスしやすい尾瀬の代表的な玄関口。施設のコンセプトは「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」。山での滞在に伴う負担や不安を軽減し、宿泊だからこそ叶う夜の豊かな時間と、余裕を持った朝の出発を提案する。尾瀬をはじめて歩く人でも無理なく、心ゆくまで楽しめる。料金は1泊14,050円～(2名1室ツインルーム利用時1名あたり、税・サービス料込、夕食付)となっている。

山時間を安心して過ごせる機能を完備

山での滞在に伴う負担や不安を軽減するため、6つの機能をブランドプロミスとして掲げている。

1.プライベートな寝室

ファミリーやグループでの滞在に適した「フォースルーム」、友人同士やカップルでの利用にも適した「ツインルーム」、プライベート空間を確保することが可能な「ドミトリー」の3タイプの客室を用意している。

2.いつもの温水洗浄トイレ

山時間をいつも通り快適に過ごせるよう、施設内には温水洗浄トイレを完備している。山の滞在で不安視されがちなトイレ環境の悩みを解消し、誰でも安心して滞在を楽しめる。

3.シャワー&パウダールーム

客室フロアには、シャワールームと洗面室を用意している。シャワールームには、脱衣スペースも含めて充分な広さを確保。洗面室は山の上でもゆったりと身だしなみを整えられるよう、大きな鏡とドライヤーを備えている。

4.肉・魚・卵の贅沢ごはん

夕食は肌寒い山の夜に嬉しい、身も心も温まる「LUCY豚汁ご膳」。豚汁を中心に、たんぱく質が十分に摂れるご膳を用意している。豚汁は大きめにカットした野菜と旨味たっぷりの豚肉、崩しながら味わうすくい豆腐を合わせた、食べ応えのある一品。香ばしく焼き上げてから出汁に浸した鯖や、衣はさくっと中はとろりとした半熟卵の揚げ出しを添え、栄養と満足感のどちらも叶える、山で過ごす夜にふさわしい献立に仕上げた。

LUCY豚汁ご膳

5.ホテル内にラストコンビニ

"ラストコンビニ"「Food & Drink Station」では、24時間いつでもセルフレジで購入が可能。。夜の滞在を楽しむビールやスナック、朝食にぴったりの5種セットの「いなり寿司」やパン、ドーナツ、手軽に素早く栄養補給ができるエナジーバーやゼリーなど、豊富なラインアップの中から、その日のスケジュールと気分に合わせて選ぶことができる。

いなり寿司

6.充電・Wi-Fi無制限

電源やUSBポート、Wi-Fiを自由に使用できるよう、ラウンジから客室のベッドサイドまで館内の至るところに設えている。バッテリー切れでスマートフォンの地図アプリが見られない、カメラで写真が撮影ができない、という心配は無用。山での大切な思い出づくりをサポートする。

Food & Drink Stationを併設したラウンジでも充電・ ネット環境が充実

快適な尾瀬ハイクへ出かけるためのサポート

同施設は尾瀬エリアが混み合う前の早朝の尾瀬ハイクへ出発できる絶好のロケーションにある。スタッフが最高の尾瀬ハイクになるよう、おすすめのハイクの仕方を提案する。また、快適な尾瀬ハイクをサポートするため、散策に不要な荷物を預けられるロッカールームを用意している。双眼鏡を皮切りに、登山やハイキングのためのサポートアイテムのレンタルも順次開始いく。

快適な尾瀬ハイクをサポート

尾瀬ハイク前夜を豊かに過ごすユニークな体験

「オリジナル熊鈴作り～パラコード編み体験～」(1,200円)では、尾瀬の散策にあると安心な「熊鈴」を、パラコード編みで作ることができる。パラコードとは、パラシュートコードの略称で、軽くて丈夫なナイロン製のロープのこと。緊急時には物を結んだり、けがの応急処置に使ったりと山の中で役立つ。好きな色のパラコードを選び、自分だけの熊鈴づくりに挑戦。完成した熊鈴は、翌日の尾瀬ハイクですぐに使うことができる。

日帰り利用も可能な「はとまちベース Cafe & Shop」

はとまちベース Cafe & Shop

同施設には、カフェとショップ機能を備えた「はとまちベース Cafe & Shop」が隣接しており、ホテル到着後や尾瀬ハイク前後のカフェタイムやランチに気軽に立ち寄ることができる。テイクアウトメニューの「花豆ソフトクリーム」や、カフェでは「湯葉きのこあんかけ蕎麦」などが楽しめる。

湯葉きのこあんかけ蕎麦

ショップには登山グッズやLUCYオリジナル商品が充実。尾瀬定番のお土産から、ここでしか買えないアイテムまで、幅広い品ぞろえで尾瀬ハイク前後の時間を楽しく、安心して過ごせるようにサポートする。オリジナルデザインのTシャツや帽子、LUCYロゴのタオルなど、20種類以上のオリジナルグッズも販売する。