「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は10月7日より、「秋の贅沢紅葉温泉」(1名18,000円/宿泊料金別)を実施する。

八重九重の湯 全景(10月下旬～11月上旬頃)

本サービスは、目の前に紅葉と滝の絶景が広がる露天風呂を独り占めしながら、紅葉の香りや色をイメージした「紅葉シャンパーニュカクテル」を味わうことで、贅沢なひとときを過ごすプログラムとなっている。さらに、紅葉と歴史文化を楽しめるこだわりの温泉を案内する「温泉紅葉プライベートツアー」では、十和田八幡平国立公園の色鮮やかな紅葉と、各地の温泉の魅力を存分に堪能することができる。提供期間は2025年10月7日～11月10日まで。料金は1名あたり18,000円(宿泊料金別)で、料金には八重九重の湯・紅葉シャンパーニュカクテル・温泉紅葉プライベートツアー・タクシー送迎が含まれる。

絵画のような紅葉の絶景が広がる露天風呂を独り占め

八重九重の湯 入浴イメージ

本サービスでは、1日1組限定で、露天風呂「八重九重(やえここのえ)の湯」を貸切で利用できる。八重九重の湯は、色鮮やかで美しい紅葉の景色が広がる、野趣あふれる絶景露天風呂。色鮮やかな紅葉と、高さ約7mの滝を目の前に望み、水のせせらぎ、木々のそよぎ、野鳥の鳴き声など、全身で大自然を感じることができる。

湯上りには「紅葉シャンパーニュカクテル」を用意

温泉で身体を温めた後の湯上りも贅沢に過ごせるように、同ホテルのソムリエが厳選した紅葉シャンパーニュカクテルを用意した。シャンパーニュと、干し葡萄で作られた凝縮感が特徴の芳醇なワイン「ヴァン・ド・パイユ」を用いたカクテルで、蜂蜜やスパイスのような甘く複雑な香りが広がる。その香りは、秋の奥入瀬渓流でキャラメルのような甘い香りを放つ「カツラ」という樹木を彷彿させる。カクテルは淡い赤色をしており、徐々に色づき、鮮やかに変化する紅葉のグラデーションをイメージした。

そのとき一番美しい紅葉の絶景へ案内するプライベートツアー

温泉紅葉プライベートツアー 案内イメージ

さらに2日目は、十和田八幡平国立公園エリアの温泉と紅葉をこよなく愛する「温泉紅葉コンシェルジュ」が、国立公園内のおすすめスポットの中から、そのとき一番美しい紅葉の絶景へ案内する。案内するのは、長く続く歴史や青森の文化を感じられる個性豊かな温泉。江戸時代から続く混浴文化を楽しめる温泉や、2種類の泉質を一度に楽しめる温泉など、その土地ならではの温泉の中からぴったりの温泉を案内する。