ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント「MUSIC PROJECT Billboard」が8月28日、Billboard Live東京で開催され、ライバーの鈴木りゅうじが出演した。

鈴木りゅうじ

リアルイベント「MUSIC PROJECT Billboard」

「17LIVE」を代表する音楽ライバーの一人である鈴木。2024年12月には、「17LIVE」と業界初のプロライバー契約を締結し、自身のライブ配信を通じたサービスに関する情報の周知や後進の育成など、アプリ内コミュニティ活性化の役割を担っている。

上半期のTOP音楽ライバー14名が参加したリアルイベント「MUSIC PROJECT Billboard」ではトリを務め、「待っていかないで」「バラバラ」「TSUBASA」「ReadyLady」を披露。熱いパフォーマンスで会場を沸かせた。そして、ステージを見届けたMCの遠山大輔(グランジ)が「りゅうちゃんが締めでいてくれて、本当に良かったなって、みんなも思いましたよね?」と呼びかけると、客席からも大きな拍手が起こった。

鈴木は「めちゃくちゃ楽しかったです!」と笑顔を浮かべ、「今まで僕が見てきたビルボードの中で、一番お客さんが残ってくれています。ありがとうございます!」と感謝を伝えていた。