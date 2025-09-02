ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント「MUSIC PROJECT Billboard」が8月28日、Billboard Live東京で開催され、ライバーの平野辰哉が出演した。

平野辰哉

「めちゃくちゃかっこいいですよね」

「MUSIC PROJECT Billboard」には、上半期のTOP音楽ライバー14名が参加。平野は、「Better」「So into you」「夏のあと」を歌唱し、会場を魅了した。

パフォーマンスが終わり、MCの遠山大輔(グランジ)から「『夏のあと』、素敵な曲ですね。タイトルも素晴らしい」と感想を伝えられると、平野は「今日はちょうど夏の終わりくらいかなと思って」と選曲理由を説明した。

また、このステージに立った感想を聞かれると、平野は「今日の10分のために、半年間応援してくれた人たちがいたので。自分自身もそうですし、その人たちの思いを背負うというか、今日は久々にめちゃくちゃ緊張しました」と振り返った。

すると、ステージの感想を話し終わった平野に対し、遠山は「緊張されてたんだなとかお話を伺っていたんですけど、パッと思い浮かんだ言葉が」と前置きした上で、「めちゃくちゃかっこいいですよね」と伝える。この突然の褒め言葉に思わず笑ってしまいながら、平野は「ありがとうございます。いつもより眉毛を太めにやらせてもらってます(笑)」と返答。

そのあとも遠山が「眉毛もそうですし、目の形とかも」と褒め続けると、平野は「はい、凛々しいですよね。僕も思いました。鏡を見てて」と乗っかって、笑いを誘っていた。