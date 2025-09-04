ダスキンが運営するミスタードーナツは9月10日、有楽製菓の「ブラックサンダー」とコラボレーションした商品「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を全店(一部ショップ除く)で発売する。

MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー

昨年好評だったブラックサンダーとのコラボ商品が、ラインアップも新たに、さらにザクザク食感を楽しめる商品となって登場する。今年のハロウィーンは、"「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷!"というストーリーを表現した、見た目も楽しめる商品展開となっている。トッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、よりブラックサンダーらしさと、ドーナツ生地との相性を楽しめる商品に仕上げた。

「ブラックサンダーチョコレート」(テイクアウト237円/イートイン242円)は、チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとココアクッキーをトッピングし、チョコレートをコーティングした商品。ゴールデントッピングでイナズマを表現した。

「ブラックサンダー&エンゼル」(テイクアウト237円/イートイン242円)は、ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティングした。ホワイトチョコでイナズマを表現している。

「ブラックサンダーチョコファッション」(テイクアウト237円/イートイン242円)は、オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケット、ココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティングしたドーナツ。ストロベリーチョコでイナズマを表現した。

「ポン・デ・チョコデビル」(テイクアウト205円/イートイン209円)は、ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピングした、チョコの目がチャームポイントのチョコデビルドーナツ。目のデザインは全部で11種類。