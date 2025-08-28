タリーズコーヒージャパンは9月3日、秋限定のドリンクとフードを全国のタリーズコーヒー(一部除く)で発売する。

秋の味覚を閉じこめた一杯

「ほっこりカラメルOIMOラテ(HOT/ICED)」(Short 630円/Tall 690円/Grande 750円)は、コク深いカフェラテに、ほんのりビターなカラメル風味のおいもソースを合わせて、まるで焼き芋を食べているかのような香ばしさを感じられる一杯に仕上げた。トッピングのなめらかで口あたりの良いおいもホイップと、キャラメルチップのカリカリとした食感もアクセントとなっている。

華やかなアールグレイ×濃厚なおいものフローズン

「&TEA カラメルOIMOティーシェイク」(Tallのみ750円)は、アールグレイの華やかな香りと、香ばしいおいもの風味が溶け合う、濃厚なミルクティーテイストのフローズンドリンク。おいもホイップと混ぜながら飲み進めると、なめらかでコクのある味わいへと変化し、スイーツ感覚で楽しめる。

栃木県産「にっこり梨」を使用したフローズン

「シャリっとにっこり梨スワークル」(Tallのみ700円)は、栃木県産の大玉でジューシーな「にっこり梨」 と爽やかなぶどうゼリーを合わせたフローズンドリンク。梨のシャリっとした食感を残し、まるで果実そのものを味わっているかのようなみずみずしさを楽しめる。

濃密な甘みが際立つケーキドーナツ

「安納芋のしっとりケーキドーナツ」(355円)は、安納芋の風味豊かなしっとり生地を安納芋テイストのチョコでコーティングしたドーナツ。ひと口ごとに、濃密な甘みと香りが口いっぱいに広がる。コーヒーや紅茶と合わせることで、安納芋の甘みがより際立つ。

ほのかな甘みと上質なコクのベーグルサンド

「ベーグルサンド パンプキン&クリームチーズ」(400円)は、かぼちゃクリームとクリームチーズフィリングを合わせた、食べ応えのあるもっちりとしたベーグルサンド。生地にはかぼちゃペーストとアーモンドダイスを練り込み、食感も楽しめる満足感のある一品に仕上げた。

栗を贅沢に使用したペストリーも登場

9月17日より、栗を使用したぺストリー「栗を包んだロールスティック」(360円)も発売する。ふんわり生地に上品な甘みの栗ぺーストとダイスカットの栗を包みこみ、焼き上げた。食べ応えのあるボリューム感もポイント。ほっこりカラメルOIMOラテとのペアリングは、素材の風味が重なり合う秋らしい味わいを楽しめる。