2025年9月の新作5品まとめ(9月2日発売予定)

本記事ではミニストップで9月2日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、定番人気のサンドや菓子パンに加え、クリームを楽しむスイーツ、さらに本格的なパスタなど、甘い系から食事系まで新商品が多数登場しています。

「あさりときのこのボンゴレ」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

イタリアのバリラブランドのパスタを使用した「あさりときのこのボンゴレ」(464.40円)は、香り高く食感のよいブナシメジと、白ワインを加えふっくらと仕上げたあさりをトッピングしています。

「デミソース仕立てのミートソース」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

イタリアのバリラブランドのパスタを使用した「デミソース仕立てのミートソース」(464.40円)は、トマトの旨みと白ワインの風味をいかしたトマトソースをベースに、デミグラスソースや赤ワインを加え味を整えています。

「こだわりのたまごサンド」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

たまごサラダをたっぷり挟んだ定番人気のサンドイッチ「こだわりのたまごサンド」(235.44円)は、たまごのゴロゴロとした食感と濃厚でコクのある味わいが楽しめます。

「白いメロンパン(北海道産牛乳入りホイップ)」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「白いメロンパン(北海道産牛乳入りホイップ)」(159.84円)は、ふんわりと焼き上げた白いメロンパンに、北海道産牛乳を使用したホイップクリームをたっぷりサンドしています。

「プリンシュークリーム」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

2種類のカスタードクリームとほろ苦いカラメルソースを合わせた「プリンシュークリーム」(149.04円)は、カスタードクリームにはコクのあるこだわり卵の卵黄を使用し、プリンの味わいを表現しています。

まとめ

9月2日発売の新商品は、さっぱりなボンゴレやデミソース仕立てなど気分でえらべる「パスタ」、濃厚な味わいのたまごサラダの「たまごサンド」、こだわりのクリームを楽しめる「メロンパン」や「シュークリーム」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

