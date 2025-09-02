【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、チキンをたっぷりのせたパスタサラダや、スパイスの効いたカレードリアなど、まだまだ暑い夏の日にスタミナをつけてくれるメニューが目白押しです!

2025年9月の新商品5品まとめ(9月1日〜9月7日)

「お月見チーズつくね弁当」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

月と雲に見立てた2種類のチーズを盛りつけたつくねと複数のおかずを詰め合わせたお弁当です。

「香麻辣油仕立て 四川風よだれ鶏冷し麺」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、中国、九州

四川料理の冷菜「よだれ鶏」を具材にした中華麺。複数のスパイスの辛味と八角の香りが特長です。

「炭火焼鳥重」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州

御飯の上に焼き鳥、鶏そぼろ、厚焼き卵、椎茸の煮物、小松菜の炒め煮、紅生姜などのおかずを盛り付けたお弁当です。

「スパイス香る 野菜とチキンの焼きカレードリア」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

スパイスが効いた欧風カレーソースと野菜を組み合わせたドリアです。

※9月3日以降順次発売

「照り焼きチキンのパスタサラダ」(397円)

価格 : 397円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

照り焼きチキンをメイン具材につるみあるパスタを使用した満足感のあるパスタサラダです。

※9月4日以降順次発売

まとめ

ピリ辛な味わいの「香麻辣油仕立て 四川風よだれ鶏冷し麺」や、スパイスの風味が楽しめる「スパイス香る 野菜とチキンの焼きカレードリア」は、暑い日こそ食べたくなる一品。チキンをたっぷりのせた「照り焼きチキンのパスタサラダ」は、さっぱり食べられつつ満足感を得られる夏の味方です!

そのほか、お月見をモチーフにした「お月見チーズつくね弁当」や、おかずを贅沢にのせた「炭火焼鳥重」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用