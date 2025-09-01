ファミリーマートは9月2日、「ファミマルBakery」と「ファミマルSweets」から、安食雄二シェフ監修のパン・デザート・焼き菓子全6種類を全国のファミリーマートで発売する。

安食雄二シェフ監修第2弾

安食雄二シェフは、1996年にベルギーで開催された「グランプリインターナショナル・マンダリンナポレオンコンクール(世界大会)」で日本人で初優勝を果たした"世界No.1"パティシエ。同社では2024年10月に安食シェフ監修第1弾として、定番のパンを贅沢なスイーツと融合させた新シリーズ「感動!スイーツパン」全3種類を発売し、累計販売数1,000万食を突破するなど反響を呼んだ。今回第2弾として、昨年好評だったパンから3種類、新たなカテゴリとして、焼き菓子から2種類を発売する。

また、昨年「スイーツガーデンユウジアジキ」の看板商品「安食ロール」のレシピを元に商品化した安食シェフ監修のロールケーキを、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の店舗で数量限定にて発売し好評を博した。今回ニューアルをして、全国で発売する。

「白生コッペパン(レアチーズ&レモンカスタード)」(165円)は、しっとりもちもちとした生クリーム入りの白生コッペパンに、残暑が続く季節でもさっぱり食べられるレアチーズ風クリームとレモン果汁を加えたレモンカスタードをサンドした商品。

「キャラメルバニラメロンパン」(185円)は、キャンディングアーモンドを練り込んだバニラ風味のビス生地とキャラメル風味のパンを組み合わせたメロンパンに、塩をきかせたキャラメルソースと、カスタードクリームを加えたバニラホイップをサンドした商品。

「アールグレイクロワッサン(ショコラオレンジ)」(185円)は、アールグレイの茶葉を練り込んだクロワッサンに、アールグレイ香るコクのあるチョコクリームとオレンジジャムをサンドした。

「シナモン香るショコラクッキー」(228円)は、シナモンが香る、大人な味わいのショコラクッキー。シナモンショコラクッキーの生地でチョコを包み込んだ仕立てに。

「ピスタチオといちごのパウンドケーキ」(248円)は、ピスタチオの風味が香るパウンドケーキ。フリーズドライのいちごの酸味が、味のアクセントになっている。ナッツ系の味わいを強調するために、アーモンドプードルも生地に加えた。

「ファミリーマートオリジナル 安食ロール」(398円)は、スイーツガーデンユウジアジキの看板商品である安食ロールのレシピを元に商品化したロールケーキ。きめ細やかなスポンジ生地で、北海道生クリームのホイップクリームとコクのあるカスタードクリームを巻いた。