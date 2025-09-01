【9月2日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年9月の新商品5品まとめ(9月2日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年9月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ヨード卵・光の親子丼」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 497kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ブランド卵「ヨード卵・光」を使用した贅沢な親子丼が登場。ジューシーな鶏肉と玉ねぎを、かつお出汁の効いた醤油だれと卵でとじ、ふんわりとろける食感に仕上げています。卵の濃厚な旨みと鶏肉のジューシーさが絶妙に絡み合い、食欲をそそる一品です。

「よくばり合体メシ キムチ炒飯&背脂焼ラーメン」(754円)

価格 : 754円

エネルギー : 1,064kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

キムチ炒飯と背脂焼ラーメンを一度に楽しめる、ボリューム満点の合体メニューが登場です。パンチの効いたキムチ炒飯に、コク深い背脂焼ラーメンを合わせ、1,000kcal超えの迫力ある仕上がりに。ガッツリ食べたい日におすすめの一品になっています。

「鶏そぼろ弁当」(421円)

価格 : 421円

エネルギー : 341kcal

※近畿・九州地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏そぼろに玉子そぼろ、野沢菜、そして鶏チャーシューを盛り付けた、彩り豊かなそぼろ弁当が登場。常温で持ち運べるため、お出かけ先でも温めずに手軽に楽しめる仕様になっています。ちょっとしたランチや軽食にぴったりな商品です。

「温・冷 気分で選べる! 明太釜玉風うどん」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 459kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

温かくしても冷たくしてもおいしい明太釜玉風うどんが登場。その日の気分やシーンに合わせて楽しめる一品です。明太のピリッとした旨みと卵のまろやかさが、つるっとしたうどんに絶妙に絡み合います。

「メガコロッケ」(195円)

価格 : 195円

エネルギー : 445kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

目を疑うほどの大きさと重量感を誇るという「メガコロッケ」が登場です。サクサクの衣に包まれた中には、じゃがいものホクホク感がたっぷり。見た目のインパクトと食べ応え抜群で、お腹も心も満たされる一品です。同日にメガメンチも登場しています。

まとめ

9月2日発売の新商品は、「ヨード卵・光の親子丼」や「よくばり合体メシ キムチ炒飯&背脂焼ラーメン」、「メガコロッケ」など個性豊かなラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用