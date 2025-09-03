ファミリーマートは9月2日、紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」(118円)を全国のファミリーマートで発売した。

人気商品がリニューアル

Afternoon Tea監修のペットボトル飲料は、累計販売本数3.2億本を突破した人気シリーズ。今回、2025年2月の販売終了後、復活を望む声が殺到した商品がリニューアルして発売された。同商品は、スリランカ産茶葉を100%使用し、シャルドネの華やかな香りをまとわせた無糖フレーバーティー。今回のリニューアルでは、シャルドネの華やかな香りはそのままに、紅茶ユーザーが求めるすっきりとした飲みやすい味わいに改良した。紅茶の爽やかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てる仕上がりとなっている。

駐日スリランカ大使館もおいしさを評価

2025年8月には、同社が展開する「ファミマル アールグレイティー」などに使用されている茶葉の産地であるスリランカ大使館を訪問。シャルドネ香るストレートティーなどをピヴィトゥル・ジャナック・クマーラシンハ大使閣下に試飲してもらった。

「スリランカ産茶葉は、品質の高さ、自然由来のおいしさ、そしてとても豊かな香りをもっていることで有名です。今回のシャルドネ香るストレートティーは、最初シャルドネの良い香りが漂い、一口飲んだ瞬間紅茶の深みが感じられてとてもおいしいです。爽やかでフレッシュな味わいなので、リフレッシュしたいときにも非常に良い商品だなと思いました。また、無糖のアールグレイティーは、普段紅茶を楽しむスリランカ人もとても満足できる味で個人的にもファンです。商品を通じてスリランカ産茶葉の味や、その良さが多くの人に広がっていくと嬉しいです。」(大使館コメント)