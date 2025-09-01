今週から9月に突入。ですが、観測史上最高気温を更新した8月の余波は続き、日本各地は異常な暑さに見舞われています。ひんやりと冷やしたスイーツも、まだまだ活躍してくれそうですね。

本記事では、ファミリーマートで9月2日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。有名シェフが手がけたメロンパンやロールケーキ、スティックタイプのモンブランやスイートポテトなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年9月の新作5品まとめ(9月2日発売予定)

ファミリーマート2025年9月のスイーツ新商品まとめ

9月2日発売の新商品は、安食雄二シェフ監修のキャラメルバニラメロンパンやロールケーキ、スティックタイプで気軽に楽しめる、イタリア栗のモンブランや鹿児島県産安納芋のスイートポテト、クッキー生地とマシュマロ食感のアイスが味わえるシューアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「【安食雄二シェフ監修】キャラメルバニラメロンパン」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

安食雄二シェフ監修商品。キャンディングアーモンドを練り込んだバニラ風味のビス生地とキャラメル風味のパンを組み合わせたメロンパンに、塩をきかせたキャラメルソースと、カスタードクリームを加えたバニラホイップをサンドしました。

なお、安食雄二シェフ監修商品としてはほかに、「白生コッペパン（レアチーズ&レモンカスタード）」(165円)や「アールグレイクロワッサン（ショコラオレンジ）」(185円)も同時発売となります

「イタリア栗のスティックモンブラン」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

イタリア栗を使ったスティックタイプのモンブラン。タルトとスポンジにマロンソースやホイップクリーム、マロンクリームを絞り、マロンダイスをトッピングしています。

「ファミリーマートオリジナル 安食ロール」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

安食雄二シェフのお店・YUJI AJIKIの看板商品「安食ロール」のレシピを元に商品化したロールケーキ。きめ細やかなスポンジ生地で、北海道生クリームのホイップクリームとコクのあるカスタードクリームを巻きました。数量限定販売となります。

「安納芋のスイートポテトスティック」(228円)

価格 : 228円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

鹿児島県産安納芋を使用したスティックタイプのスイートポテト。ファミリーマート限定商品となります。

「アンデイコ アイスモアシューアイス」(228円)

価格 : 228円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコ掛けクッキー生地とマシュマロ食感のアイスがマッチしたシューアイス。スモアをイメージしたマシュマロみたいなふわっと食感のアイスをクッキーシュー皮に詰め込みチョコ掛けしました。ファミリーマート限定・数量限定での販売です。

まとめ

9月2日発売の新商品は、安食雄二シェフが手がけたメロンパン「【安食雄二シェフ監修】キャラメルバニラメロンパン」や、看板商品のレシピを元に商品化した「ファミリーマートオリジナル 安食ロール」、スティックタイプで手軽に楽しめる「イタリア栗のスティックモンブラン」や「安納芋のスイートポテトスティック」、クッキー生地とマシュマロ食感のアイスがマッチした「アンデイコ アイスモアシューアイス」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用