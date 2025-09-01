カルビーは9月1日、宇都宮線・高崎線デザインの「推し路線チップス」(オープン価格 想定170円前後)を全国のNewDaysおよび東京・埼玉・群馬・栃木のファミリーマートで数量限定発売する。

同社は2025年3月、スマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」と、東日本旅客鉄道(JR東日本)のサービス「JRE WALLET」とで連携し、「折って、推す!! カルビー『ルビープログラム』×JR東日本『推し路線』総選挙」を実施。3月17日から5月19日の期間、ルビープログラムのルビーで獲得できる「推し路線へのデジタル投票券」を使って、首都圏のJR東日本在来線16路線の中から推し路線を選んで投票してもらった。その結果、第1位は「宇都宮線・高崎線」、第2位は「東海道線」、第3位は「京浜東北線・根岸線」となった。

折って、推す!! カルビー「ルビープログラム」×JR東日本「推し路線」総選挙 結果発表

今回、最も多い得票数を獲得した宇都宮線・高崎線デザインの推し路線チップスを発売する。商品には電車の車両名称(E233系)や路線記号(JU)など、鉄道ファンに嬉しい電車ならではの情報を掲載。宇都宮線・高崎線チップスの文字は車体をイメージしたシルバーを使用している。中身は「ポテトチップス うすしお味」となる。