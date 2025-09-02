俳優の鈴木福が、26日スタートのABCテレビのドラマ『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』(毎週金曜24:24～ ※関西ローカル)で主演を務めることが、わかった。

同作は、1994年に1作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれている野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズ(コナミデジタルエンタテインメント)初のドラマ化作。漫才&コント両方で競う新お笑い賞レース「ダブルインパクト 漫才&コント二刀流 NO.1決定戦 2025」で初代王者に輝いたニッポンの社長・辻皓平が、ドラマ脚本に初挑戦している。

小学校から野球を始め、中学校では野球部に所属するなど、大の野球ファンとしても知られる鈴木。今作では、忙しない現代社会を舞台に奮闘する、パワプロ好きな社会人1年目の主人公・西野を演じる。

また、鈴木は8月31日にZOZO マリンスタジアムで行われた「パワフルプロ野球 2024-2025 パワフルで―」として開催された千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスのファーストピッチセレモニーに登場。背番号29(ふく)、胸にはドラマの放送日である926が書かれたユニフォームを着用し、見事な投球を披露した。

投球を振り返った鈴木は「緊張してたんですが、思ったよりいいところに投げられて嬉しかったです。チャンス〇、勝負強さ〇で特殊能力つきました! ドラマの成功を祈って投げたので、ぜひ皆さんに楽しんでご覧いただけたらと思います」とドラマへの思いを語った。

コメントは以下の通り。

鈴木福

――パワプロの世界をドラマ化、と聞いた時のお気持ちは?

パワプロが小さな頃から大好きだったので、その世界観がドラマ化されるのに驚きましたし、主演のオファーをいただけてとても嬉しかったです! 小学生の頃、野球のドラマに出演したのをきっかけに野球にハマり、野球部に所属したので、また野球を題材にしたドラマに出られるのもとても嬉しいです。

――“パワプロ”の思い出はありますか?

野球を始めた時、当時のコーチに「パワプロをやって野球のルールを覚えろ」と言われたのを覚えています。パワプロとプロスピで野球のルールを覚えたと言っても過言ではありません! 中学生の頃、チームメイトの家でパワプロをしたのも良い思い出です。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

パワプロの世界観の中で、個性豊かなキャラクターたちによるストーリー、パワプロファンのみなさんはもちろん、まだあまり知らない方にも楽しんでもらえるドラマになっています! このドラマを観て、パワプロを更に好きになってもらえたら嬉しいです!