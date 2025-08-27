デアゴスティーニ･ジャパンは8月26日より、2026年に周年を迎えるゴジラ作品を盛り込んだ「ゴジラおせち2026」の予約受付を開始している。

2026年版のおせちは、歴代の東宝特撮作品の中から周年を迎える作品にスポットライトを当てた、和洋中の豪華三段重。一の重には、不動の人気を誇るミニラやキングギドラをはじめとする『ゴジラ&怪獣』をイメージした料理が並び、二の重は『シン・ゴジラ』(2016)、三の重は『ゴジラ・エビラ・モスラ南海の大決闘』(1996)と、各周年作品をモチーフとしたオリジナル料理が彩り豊かに盛り付けられている。

また、ここでしか手に入らない限定アイテムとして、ゴジラとともに縁起の良い青梅波があしらわれた「オリジナル重箱」、富士山や東京の街を背景にした「オリジナル年賀ポスター」、陶器製のゴジラ形のおみくじ「ゴジラおみくじ」、墨絵のイラストがあしらわれた「オリジナル箸袋付き祝箸」の4つの豪華特典が付属している。

また、数量限定の【DX(デラックス)版】には、『ゴジラ・エビラ・モスラの南海の大決闘』(1996)のゴジラとエビラの海上戦を情景化したオリジナルのオーナメントも付属。サイズは全長約136mm、全高約85mmで、300セット限定の希少性の高いオーナメントとなっている。

価格は、通常版が2万6,400円、DX版は3万4,800円。8月26日〜11月30日まで予約受付が行われており、数量限定につき受注上限に達し次第受付終了となる。なお、発送は2025年12月30日〜2026年1月2日。

TM & (C)TOHO CO., LTD.