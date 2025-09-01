メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受付開始、2026年2月発送予定。

2026年2月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”」(22,000円)

発売開始から21周年、累計360アイテムを超えるP.O.Pシリーズが、いよいよ更なる高みとなる『世界累計出荷数500万個』という大台を達成した。その記念として、P.O.P初の立体化となる〝ギア2〟を満を持して投入する。

「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”」は、最高地点〝ギア5〟へと繋がる原点であり、ルフィ自身が仲間を守るために誰よりも強くなろうと決意した最初の進化系〝ギア2〟の初登場シーンを、ルフィ同様に研鑽を積み重ねてきたP.O.Pが最高の造形と彩色を以って、全力で立体再現している。

また今回はギア2にちなんだ22,000円という買いやすい価格となっており、P.O.Pファンは勿論、より多くの｢ONE PIECE」ファンの皆様に手に取ってほしい逸品だという。原型はMAS(ピンポイント）、彩色はt2y（ピンポイント）。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション