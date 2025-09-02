チェ・ホンマン、現役時代に稼いだ金額とは「1試合…」　本人から話を聞いた谷拓哉が明かす

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#1が、8月30日に配信された。

チェ・ホンマン「1試合4000万、現役で10億稼いだ」

格闘技が好きな谷拓哉がトークのために行ったドーピングは、韓国の格闘家で、2m18cmという圧倒的な体格を武器に2000年代にK-1で人気を博したチェ・ホンマンにまつわる「対人恐怖症で山籠り」という記事の真相。

独自ルートでチェ・ホンマンにアポをとったものの、ギリギリまで会えるかどうか不確定な中、韓国・チェジュ島まで飛んだという。厳戒態勢の中、無事チェ・ホンマンに会えた谷は、まず緊張を和らげるため、“格闘好き”ならではのトークでアイスブレイク。ファイトマネーや試合裏話などの質問に、チェ・ホンマンは「1試合4000万、現役で10億稼いだ」と答えたと明かし、スタジオはどよめきに包まれていた。

【編集部MEMO】

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。