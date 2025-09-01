港区界隈のギャラ飲みを仕切る女性、紹介料や仲介料は…紅しょうが稲田が徹底取材

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#1が、8月30日に配信された。

“ギャラ飲みのボス”に取材

稲田美紀(紅しょうが)は、「ギャラ飲み」のリアルを探るべく、港区界隈のギャラ飲みを仕切っているという“ギャラ飲みのボス”こと、みよひママを徹底取材。そこから見えた衝撃の裏事情を語った。

ギャラ飲みの仕組みは、グループトークで女性たちへ飲み会参加の依頼をし、参加希望の女性たちが自分の写真数枚と共に応募、そこから男性がキャスティングする……というものだそう。

みよひママが実際に活用しているメッセージアプリが明かされると、スタジオに同席する吉村崇(平成ノブシコブシ)は、「おいおい! それ世界中のヤバい奴らが使ってるやつ!」と驚く。

また、紹介料や仲介料について、「感謝されることが生き甲斐だから」と一切もらっていないというママに、スタジオの奥田修二(ガクテンソク)は「ダークマザー・テレサやん」とツッコミを入れていた。

【編集部MEMO】

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。