通信カラオケ・JOYSOUNDでは、『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』公開を記念して、「『映画キミとアイドルプリキュア♪』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、9月30日まで開催している。

9月12日に公開される劇場版最新作『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』は通算22作品目で、現在放送中の『キミとアイドルプリキュア♪』を中心に、「わんだふるぷりきゅあ!」や「ひろがるスカイ!プリキュア」も登場する。

このキャンペーンでは、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up!」をはじめとする課題曲を歌唱。特設ページから応募すると、「キミとアイドルプリキュア♪」グッズが抽選で10人にプレゼントされる。

課題曲は、｢キミとアイドルプリキュア♪ Light Up!｣/石井あみ・熊田茜音・吉武千颯、「Trio Dreams」/キュアアイドル(CV:松岡美里)＆キュアウインク(CV:高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV:高森奈津美)、「ココロレボリューション」/キュアキュンキュン(CV:高森奈津美)、「まばたきの五線譜」/キュアウインク(CV:高橋ミナミ)、「笑顔のユニゾン♪」/キュアアイドル(CV:松岡美里)。

そして、追加課題曲として、「キミとアイドルプリキュア♪Light Up!ReMix for You and idol Precure♪」/キュアアイドル(CV:松岡美里)＆キュアウインク(CV:髙橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV:高森奈津美)＆キュアズキューン(CV:南條愛乃)＆キュアキッス(CV:花井美春)、「♪HiBiKi Au Uta♪」/キュアアイドル(CV:松岡美里)＆キュアウインク(CV:高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV:高森奈津美)＆キュアズキューン(CV:南條愛乃)＆キュアキッス(CV:花井美春)も予定されている。

また、JOYSOUNDの映像コンテンツサービス「みるハコ」では『映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!』が無料配信される。

プレゼントグッズは、以下の通り。

【A賞】キミとアイドル変身・アイドルハートブローチ…2名

【B賞】うたっておどってファンサして・アイドルハートインカム…2名

【C賞】キミとアイドル変身・キラキラショータイムマイク…2名

【D賞】まねっこアイドル♪おめめぱちぱちプリルン…2名

【E賞】おしゃれだいすき・おしゃべりメロロン…2名