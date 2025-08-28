通信カラオケ・JOYSOUNDでは、カラオケで歌いたい楽曲を募集する企画「#推しリクエスト王」を開催。特設ページで、リクエストをもとにカラオケ配信が決定した42曲を公開し、今後も順次追加予定だ。

同企画では10月31日まで、全国で使えるデジタルギフトが合計510人に当たる「#推しリクエスト王 配信決定曲登録キャンペーン」も行っている。同キャンペーンへ参加するには、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)をダウンロードの上、配信決定曲を「お気に入り曲」、または「マイうた」に登録。スマートフォンに表示されるスピードくじで、抽選で500人に「giftee Sweets Box」500円分が当たる。

また、最新機種「JOYSOUND X1」を導入のカラオケ店舗では、アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使って配信決定曲を選曲の上、スピードくじにチャレンジした人の中から抽選で10人に、「えらべるPay」10,000円分が当たるチャンスも。

なお、「#推しリクエスト王」第2弾として、10月7日から11月9日まで、歌い手・K-POP・アニメ・ボカロ・バンド・アイドル・外国曲のジャンルから、カラオケで歌いたい曲とその曲への想いの募集を予定している。