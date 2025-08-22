日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下:KFC)店舗で、「とろ~り月見」シリーズ全4種を8月27日から数量限定で販売する。

さらに今年は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」を始動。この「人類たまご化計画」を推進すべく、CTO(Chief Tamago Officer)には、たまご好きで知られる、なかやまきんに君が就任すると共に、「とろ~り月見」シリーズを発売する8月27日に先駆けて、たまご好きがたまご好きのために開発した、ふんわり目玉焼き風オムレツを3つ積み上げた「トリプル月見バーガー」を8月20日より全国7店舗で限定先行販売する。

待ちに待った月見シーズンがやってまいりました! 今年のKFCの月見は、例年以上にたまご好きに愛してもらえるように「とろ~り月見」にとことんこだわった。

今年の月見シーズンでは、「たまご好きがたまごを楽しむための商品」というテーマのもと、“たまご感”をより強調した新たなラインアップを展開している。

たまごに対する本気の姿勢を見せるため、CTOには、たまご好きであるなかやまきんに君に就任してもらい、たまご好きによる、たまご好きのための禁断のプロジェクト「人類たまご化計画」を始動した。ふんわり目玉焼き風オムレツをたっぷりと3段も積み上げて“たまご感”満載の「トリプル月見バーガー」を開発し、先行販売する。

今年の月見は「たまご好きがたまごを楽しむための商品」という開発オリエンのもと、“たまご感”をより強調した新たなラインアップを展開。

中でも注目いただきたいのは、「とろ~り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」。昨年はハーブが効いたタルタルソースを使用していたが、今年はハーブを抑え、よりたまご本来の味わいを楽しめる構成に仕上げた。

また、「トリプル月見バーガー」は“たまご感”をさらに極めた新提案商品。3枚の目玉焼き風オムレツと1.5倍に増量したたっぷりのタルタルソースという、まさに“たまご推し”の一品。

商品概要は以下の通り。

「とろ~り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」590円。

「とろ~り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタルセット」1,000円。セット内容は、とろ~り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル、ポテトS、ドリンクM。

「とろ~り和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタルよくばりセット」1,300円。セット内容は、とろ~り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン。

「とろ~り月見チーズフィレバーガー」540円。

「とろ~り月見チーズフィレバーガーセット」950円。セット内容は、とろ~り月見フィレバーガー、ポテトS、ドリンクM。

「とろ~り月見チーズフィレバーガーよくばりセット」1,250円。 セット内容は、とろ~り月見フィレバーガー、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン。

「とろ~り月見ツイスター」480円。

「とろ~り月見ツイスターセット」890円。セット内容は、とろ~り月見ツイスター、ポテトS、ドリンクM。

「とろ~り月見ツイスターよくばりセット」1,190円。セット内容はとろ~り月見ツイスター、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン。

「おもちカスタードの月見パイ」300円。

発売日は8月27日。

※一部店舗では8月20日(水)より、先行販売。 ※数量限定、なくなり次第販売終了。

販売店舗は全国のKFC店舗。

※一部、販売しない店舗がある。 ※デリバリーでの価格は異なる。

今年のKFCのお月見は例年以上に「とろ~り月見」にこだわっている。たまごに対する本気の姿勢を見せていくために、たまご好きによる、たまご好きのための禁断のプロジェクト「人類たまご化計画」を始動する。

人類たまご化計画

たまご好きのための禁断の商品「トリプル月見バーガー」を開発、8月20日(水)より全国7店舗で販売する。

通常の「とろ~り月見」シリーズではふんわり目玉焼き風オムレツが1つのところを、3枚重ね、具材感たっぷりのタルタルソースを大胆に加えることで、まさに“たまご尽くし”を実現。

KFCがたまご好きに向けて開発した、たまご愛にあふれるインパクト満点の限定商品です。また、「トリプル月見バーガー」を販売する店舗では先行して「とろ~り月見」シリーズも先行販売する。

トリプル月見バーガー

商品名は「トリプル月見バーガー」 990円。 販売期間は、8月20日~2025年9月2日。

※数量限定、なくなり次第販売終了。

販売店舗は、アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店。