コメダは9月3日、"お月見祭"と題し、「お月見フルムーンバーガー」(770円～840円)を中心に、「栗」を使用したデザートやドリンクなど、7つの季節限定商品を全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)で発売する。

お月見祭

「お月見フルムーンバーガー」が今年も登場

昨年好評だったお月見フルムーンバーガーが再登場する。大きなバンズに、月に見立てたとろ～りエッグオムレツとチーズ、ジューシーなハンバーグ、レタスを挟んだ一品。トマトのほどよい酸味と玉ねぎの甘味のバランスが絶妙なソースが絡み、奥深い味わいに仕上がっている。

今年は"てりやき味"の「お月見フルムーンてりやきバーガー」(770円～840円)も登場する。大きなバンズに、とろ～りエッグオムレツ、特製てりやきソース、ハンバーグ、レタスを挟み、マヨネーズをトッピングした。食べ進めるほどに、とろ～りエッグオムレツが甘じょっぱい特製てりやきソースとマヨネーズに絡み合い、まろやかなコクと深みのある味わいが口いっぱいに広がる。

栗を使用したデザートやドリンクも

栗のシロノワール「お月見シロノワール キャラメルマロン」(880円～940円/ミニサイズ680円～740円)は、あたたかいデニッシュに、やさしくとろけるマロンクリームをかけた一品。ソフトクリームの上には、コク深いキャラメルソースとサクサク食感のクッキーをトッピング。栗の甘さに、キャラメルのコクとクッキーの食感が重なり、やさしく香ばしい味わいが口いっぱいに広がる。プラス120円でコメダ特製おぐらあんを追加トッピングするのもおすすめだとか。栗の甘さと、おぐらあんのほっこりした風味が重なり、一層秋らしさを感じられる一品に仕上がるという。

「お月見クロネージュ キャラメルマロン」(730円～790円)は、ほろ苦いココアバウムクーヘンに、マロンクリーム、ソフトクリーム、キャラメルソースをまとわせ、トッピングに香ばしいクッキーをあしらった、季節限定のクロネージュ。プラス120円でコメダ特製おぐらあんを追加トッピングすれば、味の変化が楽しめる。

"のむ、たべる、まぜる"でお馴染みのジェリコに、秋限定のマロン味「お月見ジェリコ スイートマロン」(640円～880円)が登場。ホイップの上にトッピングしたマロンクリームは、モンブランケーキのような見た目で、秋らしい華やかさが際立つ。クリーミーなマロンドリンクに、コーヒージェリーのほろ苦さがアクセントとなった、秋にぴったりなデザートドリンク。

マロンドリンクとコク深いコーヒーが調和し、栗のやさしい甘みが際立つまろやかな味わいの「お月見オーレ スイートマロン」(590円～830円)。ホイップの上にトッピングしたマロンクリームを混ぜると、栗の風味がいっそう引き立ち、口いっぱいに広がる。

同店の秋の定番ケーキ「純栗ぃむ」(530円～590円)。スポンジの土台とホイップの上にマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングした、栗のおいしさが詰まったモンブラン。

「お月見祭」の販売期間は9月3日～10月中旬までを予定しており、数量限定のため無くなり次第終了となる。終売時期は店舗により異なる。