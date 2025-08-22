『ギャグマンガ日和』に登場する”変態という名の紳士”こと「クマ吉」が、ポシェットになってプライズに登場。なんと、例の“連行シーン”を再現したデザインで、ネット民がザワついちゃっているとか…… 笑。

女の子に対し、ひたすら ストレートで陰湿な愛情表現(オブラート)で 迫るため、毎度通報されて御用となるクマ吉くん。女子から「ヘンタイ」呼ばわりされるも、「変態という名の紳士だよ」と自分を肯定し、決して反省の色は見せないという強者キャラです。

そんなクマ吉くんをモデルとしたポシェットは、その名も「クマ吉くん逮捕されポシェット」笑。これを持ち歩けば、”変態という名の紳士”を連行するシーンを再現できちゃうというのだから面白い! 見てください、このシュールな光景。ファンにはたまりません!!

このニュースに、SNSでは「まって欲しいwwwwww」「なんやねん 逮捕されポシェットってw」「これはやばい 私も逮捕したい」「デザインしたひと天才wwwwww」といった反応が続々と。

また、「商品開発会議を覗きたい きっと変態という名の紳士という単語が何回か使われているに違いない」「怪し過ぎて職務質問されそうw」といった声や、収納力の小ささに「何が入るんだろう…縦笛の上の部分ぐらいしか…」「クマ吉を連れて歩くだけになりそうw ポシェットとは•••??」とツッコミを入れる人も見られました。

いろいろな意味で周りの視線を集めちゃう「クマ吉くん逮捕されポシェット」は、12月頃から登場する予定です! すんなり逮捕できるかどうかはあなたの腕しだい。頑張って、連行しちゃってくださいね。

